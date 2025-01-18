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Депутат Рады незаконно переправлял уклонистов через границу - РИА Новости, 18.01.2025
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17:42 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994390677.html
Депутат Рады незаконно переправлял уклонистов через границу
Депутат Рады незаконно переправлял уклонистов через границу - РИА Новости, 18.01.2025
Депутат Рады незаконно переправлял уклонистов через границу
Депутат Верховной рады незаконно переправил за границу 23 человека под видом своих водителей, следует из заявления генпрокуратуры Украины. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T17:42:00+03:00
2025-01-18T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады незаконно переправил за границу 23 человека под видом своих водителей, следует из заявления генпрокуратуры Украины. Имя депутата не называется, но, по версии украинских СМИ, речь идет о Константине Бондареве из партии "Батькивщина". "Народный депутат Украины уведомлен о подозрении в организации незаконного пересечения границы... По данным следствия, народный депутат, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, в 2022-2023 годах направлял в Госпогранслужбу письма с просьбой разрешить выезд за границу 23 гражданам как "водителям" для его сопровождения. Впрочем, часть этих лиц выезжала и возвращалась самостоятельно, а трое вообще не вернулись в Украину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20250118/poroshenko-1994380311.html
https://ria.ru/20250117/ukraina-1994311759.html
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в мире, украина, верховная рада украины, партия "батькивщина", вооруженные силы украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Партия "Батькивщина", Вооруженные силы Украины
Депутат Рады незаконно переправлял уклонистов через границу

Генпрокуратура Украины: депутат незаконно переправил через границу 23 человека

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады незаконно переправил за границу 23 человека под видом своих водителей, следует из заявления генпрокуратуры Украины.
Имя депутата не называется, но, по версии украинских СМИ, речь идет о Константине Бондареве из партии "Батькивщина".
Сотрудники Национальной полиции Украины - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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Вчера, 15:53
"Народный депутат Украины уведомлен о подозрении в организации незаконного пересечения границы... По данным следствия, народный депутат, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, в 2022-2023 годах направлял в Госпогранслужбу письма с просьбой разрешить выезд за границу 23 гражданам как "водителям" для его сопровождения. Впрочем, часть этих лиц выезжала и возвращалась самостоятельно, а трое вообще не вернулись в Украину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Киев - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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