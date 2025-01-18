https://ria.ru/20250118/ukraina-1994372084.html

Опрос показал отношение американцев к тратам на Украину

Опрос показал отношение американцев к тратам на Украину - РИА Новости, 18.01.2025

Опрос показал отношение американцев к тратам на Украину

Больше половины американцев считают, что правительство США тратит слишком много денег на военную помощь Украине и Израилю, следует из данных опроса,... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T14:55:00+03:00

2025-01-18T14:55:00+03:00

2025-01-18T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Больше половины американцев считают, что правительство США тратит слишком много денег на военную помощь Украине и Израилю, следует из данных опроса, проведенного исследовательской компанией Ipsos совместно с американской газетой New York Times. По данным опроса, 53% опрошенных считают, что США тратят слишком много денег на военную помощь Израилю, 13% выразили мнение, что правительство дает слишком мало денег. Еще 30% считают, что США тратят нужное количество денег, 4% респондентов не стали отвечать на вопрос. Как отмечается, 51% считает, что США тратят слишком много на Украину, а 17% опрошенных думают, что власти дают слишком мало. При этом 28% респондентов сказали, что США тратят нужное количество денег на помощь Киеву, еще 4% отказались отвечать на вопрос. Опрос был проведен со 2 по 10 января, в нем приняли участие 2128 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет около 2,6 процентных пункта. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250118/uslovie-1994319841.html

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в мире, сша, украина