https://ria.ru/20250118/ukraina-1994346654.html

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 18.01.2025

В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что несколько объектов инфраструктуры... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T10:45:00+03:00

2025-01-18T10:45:00+03:00

2025-01-18T10:45:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает в Telegram-канале, что несколько объектов инфраструктуры повреждены после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его данным, в ночь на субботу в девяти населенных пунктов региона прогремели взрывы. Он утверждает, что поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Ранее в субботу Федоров сообщал о повреждении административного здания промышленного объекта в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, киев, запорожье, вооруженные силы украины