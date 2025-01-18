https://ria.ru/20250118/ukraina-1994340755.html

В еще одной области Украины объявили воздушную тревогу

В еще одной области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.01.2025

В еще одной области Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь расширилась в субботу на Житомирскую область Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T09:47:00+03:00

2025-01-18T09:47:00+03:00

2025-01-18T09:47:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Воздушная тревога вновь расширилась в субботу на Житомирскую область Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в субботу тревогу в регионе уже объявляли, спустя некоторое время она была отменена. По состоянию на 09.30 мск тревога около двадцати минут звучит в Киевской области. По данным ресурса, на Житомирскую область тревога расширилась в 09.18 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240411/prilet-1939261535.html

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Ольга Фомченкова

в мире, житомирская область, россия, украина, вооруженные силы украины