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В еще одной области Украины объявили воздушную тревогу
В еще одной области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.01.2025
В еще одной области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь расширилась в субботу на Житомирскую область Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T09:47:00+03:00
2025-01-18T09:47:00+03:00
2025-01-18T09:47:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Воздушная тревога вновь расширилась в субботу на Житомирскую область Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в субботу тревогу в регионе уже объявляли, спустя некоторое время она была отменена. По состоянию на 09.30 мск тревога около двадцати минут звучит в Киевской области. По данным ресурса, на Житомирскую область тревога расширилась в 09.18 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В еще одной области Украины объявили воздушную тревогу
В Житомирской области второй раз за день объявили воздушную тревогу