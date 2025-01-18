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ВВС Израиля сообщили о перехвате второй за день ракеты из Йемена - РИА Новости, 18.01.2025
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17:12 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/tsakhal-1994388511.html
ВВС Израиля сообщили о перехвате второй за день ракеты из Йемена
ВВС Израиля сообщили о перехвате второй за день ракеты из Йемена - РИА Новости, 18.01.2025
ВВС Израиля сообщили о перехвате второй за день ракеты из Йемена
ВВС Израиля перехватили вторую за день ракету, запущенную по еврейскому государству йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщила пресс-служба Армии... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T17:12:00+03:00
2025-01-18T17:12:00+03:00
в мире
израиль
йемен
катар
хамас
ансар алла
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. ВВС Израиля перехватили вторую за день ракету, запущенную по еврейскому государству йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен, которые звучали некоторое время назад в районах Эйлата и Аравы, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля. Ракета была перехвачена до проникновения в воздушное пространство Израиля. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. Ранее в субботу армия Израиля сообщала о перехвате ракеты из Йемена над центром страны. Ракетные обстрелы из Йемена по Израилю продолжаются на фоне утвержденной сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников, которая вступит в силу в воскресенье. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250117/izrail-1994226195.html
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в мире, израиль, йемен, катар, хамас, ансар алла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Йемен, Катар, ХАМАС, Ансар Алла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВВС Израиля сообщили о перехвате второй за день ракеты из Йемена

ЦАХАЛ: ВВС Израиля перехватили вторую за день ракету, запущенную из Йемена

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля
Запуск ракет в сторону Израиля - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. ВВС Израиля перехватили вторую за день ракету, запущенную по еврейскому государству йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«
"После сирен, которые звучали некоторое время назад в районах Эйлата и Аравы, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля. Ракета была перехвачена до проникновения в воздушное пространство Израиля. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
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Ранее в субботу армия Израиля сообщала о перехвате ракеты из Йемена над центром страны.
Ракетные обстрелы из Йемена по Израилю продолжаются на фоне утвержденной сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников, которая вступит в силу в воскресенье.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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В миреИзраильЙеменКатарХАМАСАнсар АллаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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