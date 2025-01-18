https://ria.ru/20250118/tsakhal-1994388511.html

ВВС Израиля сообщили о перехвате второй за день ракеты из Йемена

ВВС Израиля сообщили о перехвате второй за день ракеты из Йемена - РИА Новости, 18.01.2025

ВВС Израиля сообщили о перехвате второй за день ракеты из Йемена

ВВС Израиля перехватили вторую за день ракету, запущенную по еврейскому государству йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщила пресс-служба Армии... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T17:12:00+03:00

2025-01-18T17:12:00+03:00

2025-01-18T17:12:00+03:00

в мире

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хамас

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армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. ВВС Израиля перехватили вторую за день ракету, запущенную по еврейскому государству йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "После сирен, которые звучали некоторое время назад в районах Эйлата и Аравы, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля. Ракета была перехвачена до проникновения в воздушное пространство Израиля. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. Ранее в субботу армия Израиля сообщала о перехвате ракеты из Йемена над центром страны. Ракетные обстрелы из Йемена по Израилю продолжаются на фоне утвержденной сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников, которая вступит в силу в воскресенье. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250117/izrail-1994226195.html

https://ria.ru/20241230/voz-1992109621.html

https://ria.ru/20250110/khusity-1993160374.html

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в мире, израиль, йемен, катар, хамас, ансар алла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024