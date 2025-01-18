ВВС Израиля сообщили о перехвате второй за день ракеты из Йемена
ЦАХАЛ: ВВС Израиля перехватили вторую за день ракету, запущенную из Йемена
© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. ВВС Израиля перехватили вторую за день ракету, запущенную по еврейскому государству йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«
"После сирен, которые звучали некоторое время назад в районах Эйлата и Аравы, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена ВВС Израиля. Ракета была перехвачена до проникновения в воздушное пространство Израиля. Сирены были активированы в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС
17 января, 16:07
Ракетные обстрелы из Йемена по Израилю продолжаются на фоне утвержденной сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников, которая вступит в силу в воскресенье.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Глава ВОЗ обвинил Израиль в ударе по его самолету в Йемене
30 декабря 2024, 21:11
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Израиль продолжит удары по хуситам в Йемене, заявил Нетаньяху
10 января, 17:19