https://ria.ru/20250118/trevoga-1994336884.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.01.2025
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в субботу в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T09:17:00+03:00
2025-01-18T09:17:00+03:00
2025-01-18T09:23:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в субботу в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Ранее в субботу тревога уже звучала в ряде регионов Украины, в том числе и в Киеве, и Киевской области. Спустя некоторое время ее отменили.По данным ресурса, тревога в Киевской области прозвучала в 09.10 мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, В мире, Украина
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области второй раз за день объявили воздушную тревогу