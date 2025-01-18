https://ria.ru/20250118/trevoga-1994336884.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.01.2025

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в субботу в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T09:17:00+03:00

2025-01-18T09:17:00+03:00

2025-01-18T09:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в субботу в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Ранее в субботу тревога уже звучала в ряде регионов Украины, в том числе и в Киеве, и Киевской области. Спустя некоторое время ее отменили.По данным ресурса, тревога в Киевской области прозвучала в 09.10 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киевская область, в мире, украина