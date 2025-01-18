https://ria.ru/20250118/trevoga-1994319423.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.01.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T01:07:00+03:00
2025-01-18T01:07:00+03:00
2025-01-18T01:17:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.Согласно ресурсу, тревога в столице объявлена в 1.02 мск.Кроме того, сигнал тревога продолжает звучать в 10 областях Украины, включая Киевскую.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве власти объявили воздушную тревогу