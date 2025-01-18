https://ria.ru/20250118/tanker-1994365858.html
В Германии не нашли признаков нарушения законодательства танкером Eventin
В Германии не нашли признаков нарушения законодательства танкером Eventin - РИА Новости, 18.01.2025
В Германии не нашли признаков нарушения законодательства танкером Eventin
Прокуратура немецкого Штральзунда пока не нашла признаков нарушения законодательства перевозившим нефть и шедшим под флагом Панамы танкером Eventin, который... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:00:00+03:00
2025-01-18T14:00:00+03:00
2025-01-18T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Прокуратура немецкого Штральзунда пока не нашла признаков нарушения законодательства перевозившим нефть и шедшим под флагом Панамы танкером Eventin, который потерял управление у берегов ФРГ 10 января, передает агентство DPA. "По данным прокуратуры Штральзунда, после таможенного досмотра нефтяного танкера Eventin, терпевшего бедствие недалеко от Рюгена более недели назад, не обнаружено никаких признаков уголовного преступления", - передает агентство со ссылкой на прокуратуру. Отмечается, что расследование продолжается. Агентство сообщает, что таможенные органы ФРГ расследуют, нарушало ли судно санкции, введенные против экспорта российской нефти. Командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море 10 января сообщило о том, что танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тысячами тонн нефти, лишился управления и дрейфует близ Рюгена. Позже судно отбуксировали к порту Засниц на немецком острове Рюген.
https://ria.ru/20250118/mazut-1994343632.html
https://ria.ru/20250110/tanker-1993157895.html
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в мире, германия, панама, происшествия
В мире, Германия, Панама, Происшествия
В Германии не нашли признаков нарушения законодательства танкером Eventin
DPA: прокуратура Штральзунда не нашла признаков нарушения прав танкером Eventin