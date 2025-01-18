https://ria.ru/20250118/sudmedekspertiza-1994329326.html
Судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman завершена
Судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman завершена - РИА Новости, 18.01.2025
Судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman завершена
Эксперты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), руководителя пресс-службы "Европейской... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T06:16:00+03:00
2025-01-18T06:16:00+03:00
2025-01-18T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Эксперты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского, сообщил РИА Новости информированный источник. "Экспертиза проведена", — сказал собеседник агентства.Коробков-Землянский умер в Москве в ноябре прошлого года. Ему было 40 лет. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом.Церемония прощания с Коробковым-Землянским прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с журналистом пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе Дронов, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, народный артист России Игорь Матвиенко, певица Юта, блогер Татарка (Лиля Абрамова) и другие.
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москва, россия, антон коробков-землянский, екатерина мизулина, игорь матвиенко, европейская медиагруппа, лига безопасного интернета
Москва, Россия, Антон Коробков-Землянский, Екатерина Мизулина, Игорь Матвиенко, Европейская медиагруппа, Лига безопасного интернета
Судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman завершена
После смерти представителя Shaman Коробкова-Землянского провели судмедэкспертизу