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Судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman завершена - РИА Новости, 18.01.2025
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06:16 18.01.2025 (обновлено: 12:23 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/sudmedekspertiza-1994329326.html
Судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman завершена
Судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman завершена - РИА Новости, 18.01.2025
Судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman завершена
Эксперты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), руководителя пресс-службы "Европейской... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T06:16:00+03:00
2025-01-18T12:23:00+03:00
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екатерина мизулина
игорь матвиенко
европейская медиагруппа
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Эксперты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского, сообщил РИА Новости информированный источник. &quot;Экспертиза проведена&quot;, — сказал собеседник агентства.Коробков-Землянский умер в Москве в ноябре прошлого года. Ему было 40 лет. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом.Церемония прощания с Коробковым-Землянским прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с журналистом пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе Дронов, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, народный артист России Игорь Матвиенко, певица Юта, блогер Татарка (Лиля Абрамова) и другие.
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москва, россия, антон коробков-землянский, екатерина мизулина, игорь матвиенко, европейская медиагруппа, лига безопасного интернета
Москва, Россия, Антон Коробков-Землянский, Екатерина Мизулина, Игорь Матвиенко, Европейская медиагруппа, Лига безопасного интернета
Судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря певца Shaman завершена

После смерти представителя Shaman Коробкова-Землянского провели судмедэкспертизу

© Фото : страница Антона Коробкова-Землянского в соцсетиАнтон Коробков-Землянский
Антон Коробков-Землянский - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : страница Антона Коробкова-Землянского в соцсети
Антон Коробков-Землянский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Эксперты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского, сообщил РИА Новости информированный источник.
«

"Экспертиза проведена", — сказал собеседник агентства.

Коробков-Землянский умер в Москве в ноябре прошлого года. Ему было 40 лет. Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом.
Церемония прощания с Коробковым-Землянским прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с журналистом пришли его близкие, друзья и коллеги, в том числе Дронов, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, народный артист России Игорь Матвиенко, певица Юта, блогер Татарка (Лиля Абрамова) и другие.
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МоскваРоссияАнтон Коробков-ЗемлянскийЕкатерина МизулинаИгорь МатвиенкоЕвропейская медиагруппаЛига безопасного интернета
 
 
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