https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994395726.html

Спецоперация, 18 января: ВС России освободили Петропавловку и Времевку

Спецоперация, 18 января: ВС России освободили Петропавловку и Времевку - РИА Новости, 18.01.2025

Спецоперация, 18 января: ВС России освободили Петропавловку и Времевку

Российская армия взяла под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР, ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на обстрелы... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T18:42:00+03:00

2025-01-18T18:42:00+03:00

2025-01-18T18:42:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР, ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на обстрелы Белгородской области, ПВО сбила 46 беспилотников над регионами России. ВС РФ взяли под контроль Петропавловку и Времевку Российские войска взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1527 военнослужащих. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах. Средствами ПВО сбиты 83 БПЛА. ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины Российские войска в субботу утром в ответ на обстрелы ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему производство управляемых ракет большой дальности "Нептун" и реактивных снарядов к системе "Ольха", сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все объекты поражены. ПВО сбила 46 БПЛА над территорией России Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 46 украинских беспилотников: 18 БПЛА перехвачены над территорией Брянской области, 11 - над Курской, семь - над Калужской, пять - над Тульской, три - над Белгородской и два - над Воронежской областью. ВСУ потеряли на Курском направлении более 210 военных ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 210 человек, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, уничтожены склад боеприпасов и пункт управления БПЛА, сообщили в Минобороны России. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 52660 военнослужащих и 304 танка. ВС РФ вошли в Удачное на западе ДНР Российские войска вошли в село Удачное в западной части ДНР, которое расположено в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, через село Удачное проходят автомобильная и железная дороги, которые соединяют Красноармейск (украинское название - Покровск) в ДНР с Днепропетровской областью Украины. В МИД РФ назвали соглашение Украины и Британии пиар-акциейМосква рассматривает соглашение Украины и Великобритании о 100-летнем партнерстве как пиар-акцию киевского режима, для России оно ничтожно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается самого соглашения между Украиной и Великобританией, то для нас оно ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ. "Сто лет - символический, но мало к чему обязывающий срок. В случае падения диктатуры Зеленского или отставки британского премьер-министра Кира Стармера едва ли кто-нибудь вспомнит об этом соглашении", - заявила Захарова.

https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994384454.html

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994372965.html

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994350224.html

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