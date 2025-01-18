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Спецоперация, 18 января: ВС России освободили Петропавловку и Времевку - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994395726.html
Спецоперация, 18 января: ВС России освободили Петропавловку и Времевку
Спецоперация, 18 января: ВС России освободили Петропавловку и Времевку - РИА Новости, 18.01.2025
Спецоперация, 18 января: ВС России освободили Петропавловку и Времевку
Российская армия взяла под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР, ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на обстрелы... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T18:42:00+03:00
2025-01-18T18:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
великобритания
кир стармер
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР, ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на обстрелы Белгородской области, ПВО сбила 46 беспилотников над регионами России. ВС РФ взяли под контроль Петропавловку и Времевку Российские войска взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1527 военнослужащих. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах. Средствами ПВО сбиты 83 БПЛА. ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины Российские войска в субботу утром в ответ на обстрелы ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему производство управляемых ракет большой дальности "Нептун" и реактивных снарядов к системе "Ольха", сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все объекты поражены. ПВО сбила 46 БПЛА над территорией России Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 46 украинских беспилотников: 18 БПЛА перехвачены над территорией Брянской области, 11 - над Курской, семь - над Калужской, пять - над Тульской, три - над Белгородской и два - над Воронежской областью. ВСУ потеряли на Курском направлении более 210 военных ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 210 человек, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, уничтожены склад боеприпасов и пункт управления БПЛА, сообщили в Минобороны России. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 52660 военнослужащих и 304 танка. ВС РФ вошли в Удачное на западе ДНР Российские войска вошли в село Удачное в западной части ДНР, которое расположено в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, через село Удачное проходят автомобильная и железная дороги, которые соединяют Красноармейск (украинское название - Покровск) в ДНР с Днепропетровской областью Украины. В МИД РФ назвали соглашение Украины и Британии пиар-акциейМосква рассматривает соглашение Украины и Великобритании о 100-летнем партнерстве как пиар-акцию киевского режима, для России оно ничтожно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается самого соглашения между Украиной и Великобританией, то для нас оно ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ. "Сто лет - символический, но мало к чему обязывающий срок. В случае падения диктатуры Зеленского или отставки британского премьер-министра Кира Стармера едва ли кто-нибудь вспомнит об этом соглашении", - заявила Захарова.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, великобритания, кир стармер, донецкая народная республика, мария захарова, владимир рогов, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Донецкая Народная Республика, Мария Захарова, Владимир Рогов, Курская область

Спецоперация, 18 января: ВС России освободили Петропавловку и Времевку

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР, ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на обстрелы Белгородской области, ПВО сбила 46 беспилотников над регионами России.

ВС РФ взяли под контроль Петропавловку и Времевку

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1527 военнослужащих. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах. Средствами ПВО сбиты 83 БПЛА.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Петропавловка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Петропавловка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Петропавловка в ДНР
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила село Времевка в ДНР
Группировка войск Восток освободила село Времевка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила село Времевка в ДНР

ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины

Российские войска в субботу утром в ответ на обстрелы ATACMS гражданской инфраструктуры в Белгородской области нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему производство управляемых ракет большой дальности "Нептун" и реактивных снарядов к системе "Ольха", сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, цели удара достигнуты, все объекты поражены.

ПВО сбила 46 БПЛА над территорией России

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 46 украинских беспилотников: 18 БПЛА перехвачены над территорией Брянской области, 11 - над Курской, семь - над Калужской, пять - над Тульской, три - над Белгородской и два - над Воронежской областью.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
На Украине вскрыли двуличие Зеленского
Вчера, 16:43

ВСУ потеряли на Курском направлении более 210 военных

ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 210 человек, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, уничтожены склад боеприпасов и пункт управления БПЛА, сообщили в Минобороны России. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 52660 военнослужащих и 304 танка.

ВС РФ вошли в Удачное на западе ДНР

Российские войска вошли в село Удачное в западной части ДНР, которое расположено в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, через село Удачное проходят автомобильная и железная дороги, которые соединяют Красноармейск (украинское название - Покровск) в ДНР с Днепропетровской областью Украины.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Остановить на границе": на Украине заговорили о сдаче целого региона
Вчера, 15:01

В МИД РФ назвали соглашение Украины и Британии пиар-акцией

Москва рассматривает соглашение Украины и Великобритании о 100-летнем партнерстве как пиар-акцию киевского режима, для России оно ничтожно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается самого соглашения между Украиной и Великобританией, то для нас оно ничтожно. Рассматриваем его в качестве очередной пиар-акции агонизирующего киевского режима, который готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
"Сто лет - символический, но мало к чему обязывающий срок. В случае падения диктатуры Зеленского или отставки британского премьер-министра Кира Стармера едва ли кто-нибудь вспомнит об этом соглашении", - заявила Захарова.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Раде раскрыли, кто мешает урегулированию конфликта на Украине
Вчера, 11:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияВеликобританияКир СтармерДонецкая Народная РеспубликаМария ЗахароваВладимир РоговКурская область
 
 
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