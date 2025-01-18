https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994357006.html
ВСУ потеряли до 65 боевиков в Херсонской области за сутки
ВСУ потеряли до 65 боевиков в Херсонской области за сутки - РИА Новости, 18.01.2025
ВСУ потеряли до 65 боевиков в Херсонской области за сутки
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Антоновки и Казацкого Херсонской области, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:36:00+03:00
2025-01-18T12:36:00+03:00
2025-01-18T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Антоновки и Казацкого Херсонской области, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Антоновка и Казацкое Херсонской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 65 боевиков в Херсонской области за сутки
ВСУ потеряли до 65 боевиков в районе Антоновки и Казацкого в Херсонской области