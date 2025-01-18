https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994357006.html

ВСУ потеряли до 65 боевиков в Херсонской области за сутки

ВСУ потеряли до 65 боевиков в Херсонской области за сутки - РИА Новости, 18.01.2025

ВСУ потеряли до 65 боевиков в Херсонской области за сутки

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Антоновки и Казацкого Херсонской области, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:36:00+03:00

2025-01-18T12:36:00+03:00

2025-01-18T12:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Антоновки и Казацкого Херсонской области, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Антоновка и Казацкое Херсонской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность