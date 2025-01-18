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ВСУ потеряли до 65 боевиков в Херсонской области за сутки - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:36 18.01.2025 (обновлено: 12:37 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994357006.html
ВСУ потеряли до 65 боевиков в Херсонской области за сутки
ВСУ потеряли до 65 боевиков в Херсонской области за сутки - РИА Новости, 18.01.2025
ВСУ потеряли до 65 боевиков в Херсонской области за сутки
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Антоновки и Казацкого Херсонской области, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:36:00+03:00
2025-01-18T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Антоновки и Казацкого Херсонской области, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Антоновка и Казацкое Херсонской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 65 боевиков в Херсонской области за сутки

ВСУ потеряли до 65 боевиков в районе Антоновки и Казацкого в Херсонской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение ВСУ в районах Антоновки и Казацкого Херсонской области, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Антоновка и Казацкое Херсонской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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