https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994356251.html

ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 18.01.2025

ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад и одного полка в районах Лозовой и Загрызово в Харьковской... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:31:00+03:00

2025-01-18T12:31:00+03:00

2025-01-18T12:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

нато

сша

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад и одного полка в районах Лозовой и Загрызово в Харьковской области, противник при этом потерял до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух аэромобильных бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая и Загрызово Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html

россия

харьковская область

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, нато, сша, безопасность, вооруженные силы рф