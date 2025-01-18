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ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 18.01.2025
ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад и одного полка в районах Лозовой и Загрызово в Харьковской... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:31:00+03:00
2025-01-18T12:31:00+03:00
2025-01-18T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад и одного полка в районах Лозовой и Загрызово в Харьковской области, противник при этом потерял до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух аэромобильных бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая и Загрызово Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 470 боевиков у Лозовой и Загрызово за сутки