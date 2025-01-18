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ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 18.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 18.01.2025 (обновлено: 12:33 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994356251.html
ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 18.01.2025
ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад и одного полка в районах Лозовой и Загрызово в Харьковской... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:31:00+03:00
2025-01-18T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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нато
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад и одного полка в районах Лозовой и Загрызово в Харьковской области, противник при этом потерял до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух аэромобильных бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая и Загрызово Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, нато, сша, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, США, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 470 боевиков у Лозовой и Загрызово за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад и одного полка в районах Лозовой и Загрызово в Харьковской области, противник при этом потерял до 470 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух аэромобильных бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая и Загрызово Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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