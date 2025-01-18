https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994355972.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 18.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:28:00+03:00
2025-01-18T12:28:00+03:00
2025-01-18T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 30 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Харьковском направлении
ВСУ потеряли до 30 военных в зоне действий "Севера" на Харьковском направлении