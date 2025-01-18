https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994355539.html

ВС России нанесли удар по ВПК Украины в ответ на обстрелы ракетами ATACMS

ВС России нанесли удар по ВПК Украины в ответ на обстрелы ракетами ATACMS - РИА Новости, 18.01.2025

ВС России нанесли удар по ВПК Украины в ответ на обстрелы ракетами ATACMS

Российские военные утром в субботу в ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:22:00+03:00

2025-01-18T12:22:00+03:00

2025-01-18T13:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0d/1977835684_185:424:3072:2048_1920x0_80_0_0_4e6720f74cd55f4c3223076a10b40938.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские военные утром в субботу в ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по конструкторскому бюро "Луч", производящему управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и реактивные снаряды к системе залпового огня "Ольха", все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня утром в ответ на обстрелы оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности "Нептун" и реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха". Цели удара достигнуты, все объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф