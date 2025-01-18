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ВС России нанесли удар по ВПК Украины в ответ на обстрелы ракетами ATACMS - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 18.01.2025 (обновлено: 13:03 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994355539.html
ВС России нанесли удар по ВПК Украины в ответ на обстрелы ракетами ATACMS
ВС России нанесли удар по ВПК Украины в ответ на обстрелы ракетами ATACMS - РИА Новости, 18.01.2025
ВС России нанесли удар по ВПК Украины в ответ на обстрелы ракетами ATACMS
Российские военные утром в субботу в ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:22:00+03:00
2025-01-18T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские военные утром в субботу в ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по конструкторскому бюро "Луч", производящему управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и реактивные снаряды к системе залпового огня "Ольха", все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ."Сегодня утром в ответ на обстрелы оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности "Нептун" и реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха". Цели удара достигнуты, все объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по ВПК Украины в ответ на обстрелы ракетами ATACMS

ВС России нанесли удар по ВПК Украины в ответ на обстрелы ракетами ATACMS

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российские военные утром в субботу в ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по конструкторскому бюро "Луч", производящему управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и реактивные снаряды к системе залпового огня "Ольха", все объекты поражены, сообщило министерство обороны РФ.
"Сегодня утром в ответ на обстрелы оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности "Нептун" и реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха". Цели удара достигнуты, все объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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