https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994327802.html

Артиллеристы уничтожили блиндаж и пикап ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы уничтожили блиндаж и пикап ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 18.01.2025

Артиллеристы уничтожили блиндаж и пикап ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы полка из состава 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж с военнослужащими ВСУ и пикап противника в Запорожской области, сообщил... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T05:07:00+03:00

2025-01-18T05:07:00+03:00

2025-01-18T05:07:00+03:00

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запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Артиллеристы полка из состава 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожили блиндаж с военнослужащими ВСУ и пикап противника в Запорожской области, сообщил журналистам старший радиотелефонист подразделения с позывным "Гусар". "Моя работа заключается в наведении орудий, командиров орудий, передаче им указаний, координат, после чего уже они делают работу, то есть получение координат от разведчиков и передача их на орудия... Это был блиндаж противника с численностью до пяти человек, был также замечен автотранспорт противника, это был пикап, было нанесено огневое поражение, и блиндаж был уничтожен", - сказал он. Военнослужащий отметил, что в настоящее время боевые задачи по управлению огнем артиллерии приходят очень быстро благодаря работе подразделений БПЛА. "Без связи нет управления, то есть работа очень важна, нужно выполнять все быстро, четко отдавать все указания. После того, как БПЛА увидели цель, они передают нам координаты. В течение буквально полутора минут мы уже наносим огневое поражение противнику", - отметил "Гусар".

https://ria.ru/20250117/zverevo-1994296450.html

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запорожская область, вооруженные силы украины