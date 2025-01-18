https://ria.ru/20250118/soglashenie-1994401967.html

"Идиотизм": на Западе пришли в ярость из-за соглашения Украины и Британии

"Идиотизм": на Западе пришли в ярость из-за соглашения Украины и Британии - РИА Новости, 18.01.2025

"Идиотизм": на Западе пришли в ярость из-за соглашения Украины и Британии

Новый договор между Великобританией и Украиной и соответствующие гарантии полностью основаны на вымысле, пишет британский политолог и ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T19:44:00+03:00

2025-01-18T19:44:00+03:00

2025-01-18T20:14:00+03:00

украина

великобритания

кир стармер

нато

вооруженные силы украины

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557705_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_978d389d0635982ed0d9b77fe1460d64.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новый договор между Великобританией и Украиной и соответствующие гарантии полностью основаны на вымысле, пишет британский политолог и ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен в статье для портала UnHerd."Сама мысль, что что-либо в международных делах может быть гарантировано на сто лет вперед, — плод интеллектуального идиотизма, коренящегося в мистическом представлении о неких "Западе и НАТО", вечных и неизменных, которые до скончания веков враждуют с такой же неизменной Россией", — говорится в материале.Как напоминает автор статьи, Россия, например, за последние 250 лет успела побывать как союзницей Великобритании, так и участницей противоборствующей стороны."Увы, Стармер и его кабинет с историей не в ладах — и Британия дорого за это поплатится", — резюмирует Ливен.В четверг, 16 января, британский премьер-министр Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, где подписал договор о столетнем партнерстве между странами. Он содержит пункт о планах сторон углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".Как уточнили в британском правительстве, в рамках этого соглашения они изучат варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Кроме того, Британия планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.МИД России в субботу счел соглашение ничтожным и предупредил, что будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250118/baerbock-1994371240.html

https://ria.ru/20250118/krizis-1994393325.html

украина

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, великобритания, кир стармер, нато, вооруженные силы украины, россия, в мире