"Идиотизм": на Западе пришли в ярость из-за соглашения Украины и Британии
UnHerd: новое соглашение Украины с Британией построено на фантазиях
© AP Photo / Henry NichollsКир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне
© AP Photo / Henry Nicholls
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Новый договор между Великобританией и Украиной и соответствующие гарантии полностью основаны на вымысле, пишет британский политолог и ведущий научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен в статье для портала UnHerd.
"Сама мысль, что что-либо в международных делах может быть гарантировано на сто лет вперед, — плод интеллектуального идиотизма, коренящегося в мистическом представлении о неких "Западе и НАТО", вечных и неизменных, которые до скончания веков враждуют с такой же неизменной Россией", — говорится в материале.
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Как напоминает автор статьи, Россия, например, за последние 250 лет успела побывать как союзницей Великобритании, так и участницей противоборствующей стороны.
"Увы, Стармер и его кабинет с историей не в ладах — и Британия дорого за это поплатится", — резюмирует Ливен.
В четверг, 16 января, британский премьер-министр Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, где подписал договор о столетнем партнерстве между странами. Он содержит пункт о планах сторон углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".
Как уточнили в британском правительстве, в рамках этого соглашения они изучат варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Кроме того, Британия планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.
МИД России в субботу счел соглашение ничтожным и предупредил, что будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря.
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