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Словацкий активист обратился в полицию из-за угроз "украинских патриотов" - РИА Новости, 18.01.2025
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23:16 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/slovakiya-1994415215.html
Словацкий активист обратился в полицию из-за угроз "украинских патриотов"
Словацкий активист обратился в полицию из-за угроз "украинских патриотов" - РИА Новости, 18.01.2025
Словацкий активист обратился в полицию из-за угроз "украинских патриотов"
Председатель словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса, чьи активисты собирали подписи для проведения референдума об отмене санкций... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T23:16:00+03:00
2025-01-18T23:16:00+03:00
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словакия
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БРАТИСЛАВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса, чьи активисты собирали подписи для проведения референдума об отмене санкций против РФ, обратился в полицию после того, как получил угрозы расправой от неких "украинских патриотов". В пятницу Алекса сообщил, что получил по электронной почте письмо от неких "украинских патриотов", которые угрожали ему расправой, если он не прекратит свою деятельность. Он подчеркнул, что запугать его не удастся, и призвал авторов угроз назначить место и время для встречи. "Проводится расследование", - написал Алекса в социальной сети Facebook*, приложив фотографию подтверждения обращения в полицию. В декабре 2024 года представитель объединения "Брат за Брата" Юрай Држик заявил РИА Новости, что в Словакии более 361 тысячи человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, это больше необходимого количества подписей для проведения референдума в стране. По его словам, в январе планируется передача собранных подписей президенту для дальнейшей проверки. Алекса ранее рассказывал, что причиной создания такой петиции стало то, что "народ Словакии устал от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры". Активисты считают, что санкции, которые были введены против России, на практике наносят ущерб самой Словакии. Активисты из объединения "Брат за брата" также неоднократно устраняли последствия вандализма на памятниках, установленных в честь красноармейцев. В декабре 2024 года они закрасили нанесенную вандалами надпись на советском танке на востоке страны. В августе 2024 года они закрасили несколько украинских флагов на советском танке и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов на юго-востоке Словакии. Во время Второй мировой войны здесь происходили ожесточенные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена в память о погибших в кровопролитных сражениях за Дарговский перевал.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, словакия, украина, россия, санкции в отношении россии
В мире, Словакия, Украина, Россия, Санкции в отношении России
Словацкий активист обратился в полицию из-за угроз "украинских патриотов"

Словацкий активист-противник антироссийских санкций заявил в полицию об угрозах

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса, чьи активисты собирали подписи для проведения референдума об отмене санкций против РФ, обратился в полицию после того, как получил угрозы расправой от неких "украинских патриотов".
В пятницу Алекса сообщил, что получил по электронной почте письмо от неких "украинских патриотов", которые угрожали ему расправой, если он не прекратит свою деятельность. Он подчеркнул, что запугать его не удастся, и призвал авторов угроз назначить место и время для встречи.
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"Проводится расследование", - написал Алекса в социальной сети Facebook*, приложив фотографию подтверждения обращения в полицию.
В декабре 2024 года представитель объединения "Брат за Брата" Юрай Држик заявил РИА Новости, что в Словакии более 361 тысячи человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, это больше необходимого количества подписей для проведения референдума в стране. По его словам, в январе планируется передача собранных подписей президенту для дальнейшей проверки.
Алекса ранее рассказывал, что причиной создания такой петиции стало то, что "народ Словакии устал от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры". Активисты считают, что санкции, которые были введены против России, на практике наносят ущерб самой Словакии.
Активисты из объединения "Брат за брата" также неоднократно устраняли последствия вандализма на памятниках, установленных в честь красноармейцев. В декабре 2024 года они закрасили нанесенную вандалами надпись на советском танке на востоке страны. В августе 2024 года они закрасили несколько украинских флагов на советском танке и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов на юго-востоке Словакии. Во время Второй мировой войны здесь происходили ожесточенные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена в память о погибших в кровопролитных сражениях за Дарговский перевал.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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