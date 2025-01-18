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В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку - РИА Новости, 18.01.2025
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04:01 18.01.2025 (обновлено: 11:40 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/salvador-1994326103.html
В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку
В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку - РИА Новости, 18.01.2025
В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку
Национальная полиция Сальвадора расследует убийство россиянки Елены Новоселовой, которая была госпитализирована в четверг с огнестрельными ранениями и... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T04:01:00+03:00
2025-01-18T11:40:00+03:00
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МЕХИКО, 18 янв — РИА Новости. Национальная полиция Сальвадора расследует убийство россиянки Елены Новоселовой, которая была госпитализирована в четверг с огнестрельными ранениями и скончалась в больнице от полученных травм, по этому делу задержан один человек. "Дело Елены Новоселовой квалифицировано как убийство. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала в руках оружие, использованное при нападении", — говорится в сообщении на странице сальвадорской полиции в Х. Гражданку России с огнестрельными ранениями обнаружил в четверг полицейский патруль, который прибыл по телефонному вызову. Новоселову немедленно госпитализировали, однако в пятницу она скончалась. Расследование установило, что россиянка оказывала в этой стране эскорт-услуги, предлагая их онлайн под псевдонимом "Лолита ла Русита". По делу об убийстве Новоселовой был задержан мужчина по имени Эрвин Лагос Андраде. По предварительным данным, он был ее сутенером.
https://ria.ru/20250116/slovakija-1994034051.html
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в мире, сальвадор, россия
В мире, Сальвадор, Россия
В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку

В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку, занимавшуюся эскортом

© Фото : соцсетиГражданка России Елена Новоселова и подозреваемый в убийстве Эрвин Лагос Андраде
Гражданка России Елена Новоселова и подозреваемый в убийстве Эрвин Лагос Андраде - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : соцсети
Гражданка России Елена Новоселова и подозреваемый в убийстве Эрвин Лагос Андраде
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МЕХИКО, 18 янв — РИА Новости. Национальная полиция Сальвадора расследует убийство россиянки Елены Новоселовой, которая была госпитализирована в четверг с огнестрельными ранениями и скончалась в больнице от полученных травм, по этому делу задержан один человек.
"Дело Елены Новоселовой квалифицировано как убийство. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала в руках оружие, использованное при нападении", — говорится в сообщении на странице сальвадорской полиции в Х.
Место происшествия, где студент с ножом напал на гимназию в словацком городе Спишска Стара Вес. 16 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Словакии задержали подозреваемого в нападении с ножом в гимназии
16 января, 16:51
Гражданку России с огнестрельными ранениями обнаружил в четверг полицейский патруль, который прибыл по телефонному вызову. Новоселову немедленно госпитализировали, однако в пятницу она скончалась.
Расследование установило, что россиянка оказывала в этой стране эскорт-услуги, предлагая их онлайн под псевдонимом "Лолита ла Русита". По делу об убийстве Новоселовой был задержан мужчина по имени Эрвин Лагос Андраде. По предварительным данным, он был ее сутенером.
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