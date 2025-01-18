https://ria.ru/20250118/salvador-1994326103.html

В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку

В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку - РИА Новости, 18.01.2025

В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку

Национальная полиция Сальвадора расследует убийство россиянки Елены Новоселовой, которая была госпитализирована в четверг с огнестрельными ранениями и... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T04:01:00+03:00

2025-01-18T04:01:00+03:00

2025-01-18T11:40:00+03:00

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МЕХИКО, 18 янв — РИА Новости. Национальная полиция Сальвадора расследует убийство россиянки Елены Новоселовой, которая была госпитализирована в четверг с огнестрельными ранениями и скончалась в больнице от полученных травм, по этому делу задержан один человек. "Дело Елены Новоселовой квалифицировано как убийство. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала в руках оружие, использованное при нападении", — говорится в сообщении на странице сальвадорской полиции в Х. Гражданку России с огнестрельными ранениями обнаружил в четверг полицейский патруль, который прибыл по телефонному вызову. Новоселову немедленно госпитализировали, однако в пятницу она скончалась. Расследование установило, что россиянка оказывала в этой стране эскорт-услуги, предлагая их онлайн под псевдонимом "Лолита ла Русита". По делу об убийстве Новоселовой был задержан мужчина по имени Эрвин Лагос Андраде. По предварительным данным, он был ее сутенером.

https://ria.ru/20250116/slovakija-1994034051.html

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в мире, сальвадор, россия