https://ria.ru/20250118/salvador-1994326103.html
В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку
В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку - РИА Новости, 18.01.2025
В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку
Национальная полиция Сальвадора расследует убийство россиянки Елены Новоселовой, которая была госпитализирована в четверг с огнестрельными ранениями и... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T04:01:00+03:00
2025-01-18T04:01:00+03:00
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МЕХИКО, 18 янв — РИА Новости. Национальная полиция Сальвадора расследует убийство россиянки Елены Новоселовой, которая была госпитализирована в четверг с огнестрельными ранениями и скончалась в больнице от полученных травм, по этому делу задержан один человек. "Дело Елены Новоселовой квалифицировано как убийство. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала в руках оружие, использованное при нападении", — говорится в сообщении на странице сальвадорской полиции в Х. Гражданку России с огнестрельными ранениями обнаружил в четверг полицейский патруль, который прибыл по телефонному вызову. Новоселову немедленно госпитализировали, однако в пятницу она скончалась. Расследование установило, что россиянка оказывала в этой стране эскорт-услуги, предлагая их онлайн под псевдонимом "Лолита ла Русита". По делу об убийстве Новоселовой был задержан мужчина по имени Эрвин Лагос Андраде. По предварительным данным, он был ее сутенером.
https://ria.ru/20250116/slovakija-1994034051.html
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в мире, сальвадор, россия
В мире, Сальвадор, Россия
В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку
В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку, занимавшуюся эскортом
МЕХИКО, 18 янв — РИА Новости. Национальная полиция Сальвадора расследует убийство россиянки Елены Новоселовой, которая была госпитализирована в четверг с огнестрельными ранениями и скончалась в больнице от полученных травм, по этому делу задержан один человек.
"Дело Елены Новоселовой квалифицировано как убийство. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала в руках оружие, использованное при нападении", — говорится в сообщении на странице сальвадорской полиции в Х.
Гражданку России
с огнестрельными ранениями обнаружил в четверг полицейский патруль, который прибыл по телефонному вызову. Новоселову немедленно госпитализировали, однако в пятницу она скончалась.
Расследование установило, что россиянка оказывала в этой стране эскорт-услуги, предлагая их онлайн под псевдонимом "Лолита ла Русита". По делу об убийстве Новоселовой был задержан мужчина по имени Эрвин Лагос Андраде. По предварительным данным, он был ее сутенером.