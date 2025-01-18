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Румынская служба информации обвинила Россию в подготовке саботажа - РИА Новости, 18.01.2025
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13:17 18.01.2025 (обновлено: 13:46 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/rumyniya-1994362013.html
Румынская служба информации обвинила Россию в подготовке саботажа
Румынская служба информации обвинила Россию в подготовке саботажа - РИА Новости, 18.01.2025
Румынская служба информации обвинила Россию в подготовке саботажа
Румынская служба информации (РСИ), не приводя никаких доказательств, утверждает, что задержан иностранец, который якобы по указанию РФ планировал саботаж на... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T13:17:00+03:00
2025-01-18T13:46:00+03:00
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КИШИНЕВ, 18 янв - РИА Новости. Румынская служба информации (РСИ), не приводя никаких доказательств, утверждает, что задержан иностранец, который якобы по указанию РФ планировал саботаж на территории Румынии. Как утверждается в сообщении, опубликованном на сайте румынской службы информации, "РСИ сорвала операцию по саботажу", якобы "организованную Российской Федерацией на территории Румынии". "В частности, на основе сотрудничества с европейскими партнерскими разведывательными службами, а также с помощью комплекса собственных мер, РСИ удалось оперативно идентифицировать гражданина Колумбии Луиса Альфонсо Мурильо Диоса, который прибыл в Румынию в конце июля с целью проведения диверсионных акций", - заявлено в сообщении. В нем добавлено, что иностранца задержали 30 июля 2024 года. Утверждается, что "полученные РСИ в ходе разведывательного расследования данные подтверждают принадлежность гражданина Колумбии к разветвленной сети диверсантов, нацеленной на европейские страны", которая якобы "через посредников" контролируется РФ. При этом не приводится доказательств якобы связей задержанного с РФ. По данным РСИ, дело колумбийца направлено в суд по обвинению в совершении преступления против национальной безопасности.
https://ria.ru/20250118/rumyniya-1994359409.html
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в мире, россия, румыния, колумбия
В мире, Россия, Румыния, Колумбия
Румынская служба информации обвинила Россию в подготовке саботажа

РСИ: планировавшего саботаж якобы по указанию РФ колумбийца задержали

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 янв - РИА Новости. Румынская служба информации (РСИ), не приводя никаких доказательств, утверждает, что задержан иностранец, который якобы по указанию РФ планировал саботаж на территории Румынии.
«
Как утверждается в сообщении, опубликованном на сайте румынской службы информации, "РСИ сорвала операцию по саботажу", якобы "организованную Российской Федерацией на территории Румынии". "В частности, на основе сотрудничества с европейскими партнерскими разведывательными службами, а также с помощью комплекса собственных мер, РСИ удалось оперативно идентифицировать гражданина Колумбии Луиса Альфонсо Мурильо Диоса, который прибыл в Румынию в конце июля с целью проведения диверсионных акций", - заявлено в сообщении.
В нем добавлено, что иностранца задержали 30 июля 2024 года.
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Утверждается, что "полученные РСИ в ходе разведывательного расследования данные подтверждают принадлежность гражданина Колумбии к разветвленной сети диверсантов, нацеленной на европейские страны", которая якобы "через посредников" контролируется РФ. При этом не приводится доказательств якобы связей задержанного с РФ.
По данным РСИ, дело колумбийца направлено в суд по обвинению в совершении преступления против национальной безопасности.
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