В Румынии заявили об обнаружении обломков якобы российского беспилотника
Минобороны Румынии: в уезде Тулча нашли фрагменты якобы российского беспилотника
Ударный FPV-дрон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 янв - РИА Новости. Минобороны Румынии утверждает, что в румынском уезде Тулча были обнаружены фрагменты беспилотника российского производства, материального ущерба не зафиксировано.
Ранее 17 января румынское минобороны сообщало, что системы мониторинга зафиксировали нарушения воздушного пространства страны в ночь на пятницу, в небо были подняты два истребителя F-16 для контроля ситуации. Согласно сообщению Главной инспектората по чрезвычайным ситуациям, в районе населенного пункта Плауру, находящегося в 300 метрах от украинского Измаила, специалисты обнаружили следы возможного падения беспилотника.
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Как говорится в сообщении на сайте МО Румынии, "межведомственная группа… завершила расследования, проведенные 17 января в приграничной зоне уезда Тулча после атак беспилотников" по территории Украины. "В результате падения обломков беспилотника элементы инфраструктуры не пострадали, материального ущерба не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
Утверждается, что в результате полевых исследований были выявлены два района падения обломков беспилотников Geran1/2 российского производства: один между населенными пунктами Чаталкей и Тудор Владимиреску, а другой — к югу от Килии Веке. В ведомстве заявили, что продолжат мониторинг района вблизи украинских портов. Также министерство обороны остается в постоянном контакте с союзниками и оперативно передает информацию.
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Ранее министр обороны Анджел Тылвар заявил, что Румыния никогда не была предметом намеренной атаки со стороны России, несмотря на то, что на территории страны иногда находят обломки беспилотников.
Правительство Румынии в декабре одобрило законопроект, который расширяет и регулирует меры по контролю за беспилотными летательными аппаратами в национальном воздушном пространстве вплоть до их уничтожения в случае угрозы. В отношении беспилотников могут быть предприняты некинетические меры, которые предполагают обнаружение дрона, взятие его под контроль или его нейтрализацию путем отключения его функций управления, контроля или связи, а также кинетические, то есть "обездвиживание или уничтожение" беспилотного летательного аппарата. Приказ сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, отдают "лица, имеющие право принятия решения, установленное постановлением Верховного совета национальной обороны".
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