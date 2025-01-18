https://ria.ru/20250118/rumyniya-1994359409.html

В Румынии заявили об обнаружении обломков якобы российского беспилотника

В Румынии заявили об обнаружении обломков якобы российского беспилотника - РИА Новости, 18.01.2025

В Румынии заявили об обнаружении обломков якобы российского беспилотника

Минобороны Румынии утверждает, что в румынском уезде Тулча были обнаружены фрагменты беспилотника российского производства, материального ущерба не... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:52:00+03:00

2025-01-18T12:52:00+03:00

2025-01-18T13:46:00+03:00

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КИШИНЕВ, 18 янв - РИА Новости. Минобороны Румынии утверждает, что в румынском уезде Тулча были обнаружены фрагменты беспилотника российского производства, материального ущерба не зафиксировано. Ранее 17 января румынское минобороны сообщало, что системы мониторинга зафиксировали нарушения воздушного пространства страны в ночь на пятницу, в небо были подняты два истребителя F-16 для контроля ситуации. Согласно сообщению Главной инспектората по чрезвычайным ситуациям, в районе населенного пункта Плауру, находящегося в 300 метрах от украинского Измаила, специалисты обнаружили следы возможного падения беспилотника. Как говорится в сообщении на сайте МО Румынии, "межведомственная группа… завершила расследования, проведенные 17 января в приграничной зоне уезда Тулча после атак беспилотников" по территории Украины. "В результате падения обломков беспилотника элементы инфраструктуры не пострадали, материального ущерба не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны. Утверждается, что в результате полевых исследований были выявлены два района падения обломков беспилотников Geran1/2 российского производства: один между населенными пунктами Чаталкей и Тудор Владимиреску, а другой — к югу от Килии Веке. В ведомстве заявили, что продолжат мониторинг района вблизи украинских портов. Также министерство обороны остается в постоянном контакте с союзниками и оперативно передает информацию. Ранее министр обороны Анджел Тылвар заявил, что Румыния никогда не была предметом намеренной атаки со стороны России, несмотря на то, что на территории страны иногда находят обломки беспилотников. Правительство Румынии в декабре одобрило законопроект, который расширяет и регулирует меры по контролю за беспилотными летательными аппаратами в национальном воздушном пространстве вплоть до их уничтожения в случае угрозы. В отношении беспилотников могут быть предприняты некинетические меры, которые предполагают обнаружение дрона, взятие его под контроль или его нейтрализацию путем отключения его функций управления, контроля или связи, а также кинетические, то есть "обездвиживание или уничтожение" беспилотного летательного аппарата. Приказ сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство, отдают "лица, имеющие право принятия решения, установленное постановлением Верховного совета национальной обороны".

https://ria.ru/20240927/rumynija-1975014099.html

https://ria.ru/20241203/bespilotnik-1987028639.html

https://ria.ru/20241119/moldaviya-1984638464.html

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