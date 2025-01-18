В Приднестровье с начала года из-за энергокризиса погибли три человека
В Приднестровье с начала года из-за энергокризиса погибли трое, 20 пострадали
© Фото : Министерство здравоохранения ПМРРеспубликанский центр скорой медицинской помощи в Тирасполе, ПМР
Республиканский центр скорой медицинской помощи в Тирасполе, ПМР. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. С начала года в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) из-за последствий энергетического кризиса погибли три человека, сообщил пресс-центр МВД ПМР.
"Всего с 1 января в республике отравление продуктами горения при эксплуатации печи получили восемь человек, двое из них погибли. Отравление угарным газом при использовании газовых приборов получили 12 человек, один из них погиб", — говорится в заявлении.
С начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за нежелания властей страны выплачивать долг "Газпрому" и прекращения транзита топлива со стороны Украины. Если Кишинев получает энергоресурсы от европейских государств, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.
С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Как заявил глава ПМР Вадим Красносельский, Россия вскоре поставит республике газ в виде гуманитарной помощи. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готова оказать поддержку в этом вопросе.