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При пожаре в жилом доме в Курской области погибли двое детей

При пожаре в жилом доме в Курской области погибли двое детей - РИА Новости, 18.01.2025

При пожаре в жилом доме в Курской области погибли двое детей

Двое детей погибли на пожаре в двухквартирном доме в поселке Черемисиново в Курской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T22:36:00+03:00

2025-01-18T22:36:00+03:00

2025-01-18T22:36:00+03:00

россия

курская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Двое детей погибли на пожаре в двухквартирном доме в поселке Черемисиново в Курской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В поселке Черемисиново загорелась часть двухквартирного дома. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мальчиков одного года и трех лет", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что на месте работали 12 специалистов и четыре единицы техники.

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россия, курская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)