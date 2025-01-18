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При пожаре в жилом доме в Курской области погибли двое детей - РИА Новости, 18.01.2025
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22:36 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/pozhar-1994413183.html
При пожаре в жилом доме в Курской области погибли двое детей
При пожаре в жилом доме в Курской области погибли двое детей - РИА Новости, 18.01.2025
При пожаре в жилом доме в Курской области погибли двое детей
Двое детей погибли на пожаре в двухквартирном доме в поселке Черемисиново в Курской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T22:36:00+03:00
2025-01-18T22:36:00+03:00
россия
курская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Двое детей погибли на пожаре в двухквартирном доме в поселке Черемисиново в Курской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В поселке Черемисиново загорелась часть двухквартирного дома. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мальчиков одного года и трех лет", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что на месте работали 12 специалистов и четыре единицы техники.
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россия, курская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Курская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в жилом доме в Курской области погибли двое детей

МЧС: при пожаре в доме в курском поселке Черемисиново погибли двое детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Двое детей погибли на пожаре в двухквартирном доме в поселке Черемисиново в Курской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"В поселке Черемисиново загорелась часть двухквартирного дома. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мальчиков одного года и трех лет", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что на месте работали 12 специалистов и четыре единицы техники.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Семьи погибших при пожаре в Курской области получат выплаты
6 января, 11:04
 
РоссияКурская областьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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