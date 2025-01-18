https://ria.ru/20250118/pozhar-1994413183.html
При пожаре в жилом доме в Курской области погибли двое детей
При пожаре в жилом доме в Курской области погибли двое детей - РИА Новости, 18.01.2025
При пожаре в жилом доме в Курской области погибли двое детей
Двое детей погибли на пожаре в двухквартирном доме в поселке Черемисиново в Курской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T22:36:00+03:00
2025-01-18T22:36:00+03:00
2025-01-18T22:36:00+03:00
россия
курская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Двое детей погибли на пожаре в двухквартирном доме в поселке Черемисиново в Курской области, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В поселке Черемисиново загорелась часть двухквартирного дома. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мальчиков одного года и трех лет", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что на месте работали 12 специалистов и четыре единицы техники.
https://ria.ru/20250106/pozhar-1992651855.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Курская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в жилом доме в Курской области погибли двое детей
МЧС: при пожаре в доме в курском поселке Черемисиново погибли двое детей