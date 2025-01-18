https://ria.ru/20250118/pozhar-1994378095.html

В Уфе возбудили дело после пожара в магазине "Светофор"

В Уфе возбудили дело после пожара в магазине "Светофор" - РИА Новости, 18.01.2025

В Уфе возбудили дело после пожара в магазине "Светофор"

Уголовное дело об уничтожении имущества из-за неосторожного обращения с огнем возбудили после крупного пожара в торговом доме в Уфе, где обрушилась кровля на... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T15:43:00+03:00

2025-01-18T15:43:00+03:00

2025-01-18T15:47:00+03:00

происшествия

уфа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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УФА, 18 янв — РИА Новости. Уголовное дело об уничтожении имущества из-за неосторожного обращения с огнем возбудили после крупного пожара в торговом доме в Уфе, где обрушилась кровля на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. Магазин "Светофор" в Советском районе города Уфы загорелся в ночь на субботу в 1.39 (мск). В МЧС России сообщали, что огонь охватил 900 "квадратов". Произошло обрушение кровли здания. Распространения огня на соседние строения не было допущено. Пожар локализовали. "По факту пожара органом дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности)", - говорится в сообщении. Ликвидация последствий пожара продолжается, на месте ведутся работы по разбору конструкций, добавили в ГУ МЧС по Башкирии.

https://ria.ru/20250118/pozhar-1994332626.html

уфа

россия

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в ТЦ в Уфе Крупный пожар произошел в ТЦ в Уфе: огонь охватил 900 "квадратов", в здании обрушилась кровля, сообщает МЧС. Башкирский главк ведомства уточняет, что загорелся магазин "Светофор" в Советском районе. 2025-01-18T15:43 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан