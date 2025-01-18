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В Уфе возбудили дело после пожара в магазине "Светофор" - РИА Новости, 18.01.2025
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15:43 18.01.2025 (обновлено: 15:47 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/pozhar-1994378095.html
В Уфе возбудили дело после пожара в магазине "Светофор"
В Уфе возбудили дело после пожара в магазине "Светофор" - РИА Новости, 18.01.2025
В Уфе возбудили дело после пожара в магазине "Светофор"
Уголовное дело об уничтожении имущества из-за неосторожного обращения с огнем возбудили после крупного пожара в торговом доме в Уфе, где обрушилась кровля на... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T15:43:00+03:00
2025-01-18T15:47:00+03:00
происшествия
уфа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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УФА, 18 янв — РИА Новости. Уголовное дело об уничтожении имущества из-за неосторожного обращения с огнем возбудили после крупного пожара в торговом доме в Уфе, где обрушилась кровля на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. Магазин "Светофор" в Советском районе города Уфы загорелся в ночь на субботу в 1.39 (мск). В МЧС России сообщали, что огонь охватил 900 "квадратов". Произошло обрушение кровли здания. Распространения огня на соседние строения не было допущено. Пожар локализовали. "По факту пожара органом дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности)", - говорится в сообщении. Ликвидация последствий пожара продолжается, на месте ведутся работы по разбору конструкций, добавили в ГУ МЧС по Башкирии.
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уфа
россия
республика башкортостан
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Тушение пожара в ТЦ в Уфе
Крупный пожар произошел в ТЦ в Уфе: огонь охватил 900 "квадратов", в здании обрушилась кровля, сообщает МЧС. Башкирский главк ведомства уточняет, что загорелся магазин "Светофор" в Советском районе.
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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В Уфе возбудили дело после пожара в магазине "Светофор"

После пожара в "Светофоре" в Уфе возбудили дело об уничтожении имущества

© Фото : ГУ МЧС по Республике БашкортостанПоследствия пожара в магазине "Светофор" в Уфе
Последствия пожара в магазине Светофор в Уфе - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Последствия пожара в магазине "Светофор" в Уфе
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УФА, 18 янв — РИА Новости. Уголовное дело об уничтожении имущества из-за неосторожного обращения с огнем возбудили после крупного пожара в торговом доме в Уфе, где обрушилась кровля на площади 900 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Магазин "Светофор" в Советском районе города Уфы загорелся в ночь на субботу в 1.39 (мск). В МЧС России сообщали, что огонь охватил 900 "квадратов". Произошло обрушение кровли здания. Распространения огня на соседние строения не было допущено. Пожар локализовали.
"По факту пожара органом дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности)", - говорится в сообщении.
Ликвидация последствий пожара продолжается, на месте ведутся работы по разбору конструкций, добавили в ГУ МЧС по Башкирии.
Сотрудники МЧС России тушат пожар в загоревшемся магазине Светофор в Уфе - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Прокуратура организовала проверку после с пожара в магазине в Уфе
07:51
 
ПроисшествияУфаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
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