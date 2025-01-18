https://ria.ru/20250118/pozhar-1994328740.html

В Тульской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

В Тульской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025

В Тульской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

Открытое горение на предприятии в Тульской области, где загорелась емкость ГСМ, ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев в... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T05:42:00+03:00

2025-01-18T05:42:00+03:00

2025-01-18T05:46:00+03:00

происшествия

тульская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Открытое горение на предприятии в Тульской области, где загорелась емкость ГСМ, ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Лично осмотрел территории падения обломков БПЛА, ход работ по тушению емкости ГСМ. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано", - написал он.Губернатор добавил, что пострадавших нет, подразделения МЧС продолжают проливку емкости.

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тульская область

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2025

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происшествия, тульская область