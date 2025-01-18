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В Тульской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:42 18.01.2025 (обновлено: 05:46 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/pozhar-1994328740.html
В Тульской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА
В Тульской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025
В Тульской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА
Открытое горение на предприятии в Тульской области, где загорелась емкость ГСМ, ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев в... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T05:42:00+03:00
2025-01-18T05:46:00+03:00
происшествия
тульская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Открытое горение на предприятии в Тульской области, где загорелась емкость ГСМ, ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Лично осмотрел территории падения обломков БПЛА, ход работ по тушению емкости ГСМ. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано", - написал он.Губернатор добавил, что пострадавших нет, подразделения МЧС продолжают проливку емкости.
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тульская область
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происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область, Специальная военная операция на Украине
В Тульской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

В Тульской области ликвидировали открытое горение емкости ГСМ после атаки БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Открытое горение на предприятии в Тульской области, где загорелась емкость ГСМ, ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
"Лично осмотрел территории падения обломков БПЛА, ход работ по тушению емкости ГСМ. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано", - написал он.
Губернатор добавил, что пострадавших нет, подразделения МЧС продолжают проливку емкости.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТульская область
 
 
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