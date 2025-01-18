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В Тульской области из-за атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие
В Тульской области из-за атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие - РИА Новости, 18.01.2025
В Тульской области из-за атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие
Силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Тульской области, на одном из предприятий загорелась емкость с ГСМ, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T03:52:00+03:00
2025-01-18T03:52:00+03:00
2025-01-18T05:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тульская область
дмитрий миляев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ в Тульской области, на одном из предприятий загорелась емкость с ГСМ, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."Сегодня ночью Тульская область подвергалась атаке со стороны киевского режима. Дежурные силы ПВО минобороны РФ ведут боевую работу. Произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона. Работают пожарные расчеты", — написал он.Губернатор уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.Позднее Миляев сообщил, что открытое горение ликвидировано, пострадавших нет. Подразделения МЧС продолжают проливку емкости. Он добавил, что всего в регионе уничтожили пять беспилотников, пострадавших нет. Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994324611.html
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происшествия, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области из-за атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие
В Тульской области загорелась емкость с ГСМ на предприятии из-за атаки БПЛА