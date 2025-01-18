https://ria.ru/20250118/pozhar-1994316594.html

В Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ

В Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ - РИА Новости, 18.01.2025

В Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ

Пожар в Нижегородской области, где ранее в жилом доме взорвался газ, полностью ликвидирован на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T00:24:00+03:00

2025-01-18T00:24:00+03:00

2025-01-18T00:25:00+03:00

происшествия

нижегородская область

россия

богородск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пожар в Нижегородской области, где ранее в жилом доме взорвался газ, полностью ликвидирован на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Взрыв газовоздушной смеси в пятницу стал причиной пожара в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Огарева в Богородске Нижегородской области. Загорелась кровля, произошло обрушение межквартирной перегородки, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Позднее в МЧС РФ сообщили о ликвидации открытого горения на 450 "квадратах", а еще позднее - и о том, что пожар полностью потушен. "На месте пожара объявлена полная ликвидация пожара", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250117/gaz-1994296974.html

нижегородская область

россия

богородск

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происшествия, нижегородская область, россия, богородск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)