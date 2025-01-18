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В Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ - РИА Новости, 18.01.2025
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00:24 18.01.2025 (обновлено: 00:25 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/pozhar-1994316594.html
В Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ
В Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ - РИА Новости, 18.01.2025
В Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ
Пожар в Нижегородской области, где ранее в жилом доме взорвался газ, полностью ликвидирован на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T00:24:00+03:00
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происшествия
нижегородская область
россия
богородск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пожар в Нижегородской области, где ранее в жилом доме взорвался газ, полностью ликвидирован на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Взрыв газовоздушной смеси в пятницу стал причиной пожара в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Огарева в Богородске Нижегородской области. Загорелась кровля, произошло обрушение межквартирной перегородки, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Позднее в МЧС РФ сообщили о ликвидации открытого горения на 450 "квадратах", а еще позднее - и о том, что пожар полностью потушен. "На месте пожара объявлена полная ликвидация пожара", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250117/gaz-1994296974.html
нижегородская область
россия
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происшествия, нижегородская область, россия, богородск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Богородск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ

МЧС: в Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пожар в Нижегородской области, где ранее в жилом доме взорвался газ, полностью ликвидирован на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Взрыв газовоздушной смеси в пятницу стал причиной пожара в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Огарева в Богородске Нижегородской области. Загорелась кровля, произошло обрушение межквартирной перегородки, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.
Позднее в МЧС РФ сообщили о ликвидации открытого горения на 450 "квадратах", а еще позднее - и о том, что пожар полностью потушен.
"На месте пожара объявлена полная ликвидация пожара", - сообщили в ведомстве.
Пожарные на месте взрыва газа в Богородске Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ
Вчера, 21:09
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияБогородскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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