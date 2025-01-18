https://ria.ru/20250118/pozhar-1994316594.html
В Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ
В Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ - РИА Новости, 18.01.2025
В Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ
Пожар в Нижегородской области, где ранее в жилом доме взорвался газ, полностью ликвидирован на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T00:24:00+03:00
2025-01-18T00:24:00+03:00
2025-01-18T00:25:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
богородск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пожар в Нижегородской области, где ранее в жилом доме взорвался газ, полностью ликвидирован на площади 450 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Взрыв газовоздушной смеси в пятницу стал причиной пожара в многоквартирном двухэтажном жилом доме на улице Огарева в Богородске Нижегородской области. Загорелась кровля, произошло обрушение межквартирной перегородки, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Позднее в МЧС РФ сообщили о ликвидации открытого горения на 450 "квадратах", а еще позднее - и о том, что пожар полностью потушен. "На месте пожара объявлена полная ликвидация пожара", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250117/gaz-1994296974.html
нижегородская область
россия
богородск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, богородск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Богородск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ
МЧС: в Нижегородской области ликвидировали пожар в жилом доме, где взорвался газ