https://ria.ru/20250118/poroshenko-1994380311.html

Сына Порошенко* признали уклонистом

Сына Порошенко* признали уклонистом - РИА Новости, 18.01.2025

Сына Порошенко* признали уклонистом

Сына бывшего президента Украины Петра Порошенко* Алексея признали уклонистом и оштрафовали, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T15:53:00+03:00

2025-01-18T15:53:00+03:00

2025-01-18T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Сына бывшего президента Украины Петра Порошенко* Алексея признали уклонистом и оштрафовали, сообщило издание "Страна.ua"."Алексея Порошенко* признали виновным в неявке за военной повесткой. Теперь он должен заплатить 25 500 гривен (примерно 61 865 рублей. — Прим. ред.) штрафа", — говорится в материале.Отмечается, что в случае неуплаты штрафа в течение 15 суток со дня вручения его размер удвоится.В декабре СМИ сообщали, что Алексея Порошенко* объявили в розыск из-за двукратной неявки по повестке. У него есть воинское звание лейтенанта запаса.В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что командование Сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент России Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об ужесточении мер мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно было прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250116/bunt-1994083550.html

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