https://ria.ru/20250118/pomilovanie-1994343481.html

Лукашенко помиловал более 20 осужденных за экстремизм

Лукашенко помиловал более 20 осужденных за экстремизм - РИА Новости, 18.01.2025

Лукашенко помиловал более 20 осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщил близкий к пресс-службе главы РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T10:12:00+03:00

2025-01-18T10:12:00+03:00

2025-01-18T10:24:00+03:00

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МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Президент помиловал 23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности", - говорится в сообщении со ссылкой на подписанный главой государства указ. Подчеркивается, что все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись.Уточняется, что среди помилованных три женщины и 20 мужчин. При этом 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе среди помилованных есть один многодетный отец."Данное решение принято исходя из принципов гуманизма. Помилованным предоставляется шанс вернуться к нормальной жизни. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением", - говорится в сообщении.Лукашенко 28 декабря также подписал указ о помиловании 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности.До этого в декабре Лукашенко помиловал 29 человек, осужденных за экстремистские преступления. В ноябре он принял решение о помиловании более 60 человек, а 16 сентября подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. До этого, 4 сентября, президент помиловал 30 человек и 16 августа - еще 30 человек.Второго июля 2024 года президент Белоруссии анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20250118/zenkovich-1994320551.html

https://ria.ru/20240928/belorussiya-1975205192.html

https://ria.ru/20241120/belorussiya-1984913955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр лукашенко