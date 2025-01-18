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Лукашенко помиловал более 20 осужденных за экстремизм - РИА Новости, 18.01.2025
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10:12 18.01.2025 (обновлено: 10:24 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/pomilovanie-1994343481.html
Лукашенко помиловал более 20 осужденных за экстремизм
Лукашенко помиловал более 20 осужденных за экстремизм - РИА Новости, 18.01.2025
Лукашенко помиловал более 20 осужденных за экстремизм
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщил близкий к пресс-службе главы РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T10:12:00+03:00
2025-01-18T10:24:00+03:00
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "Президент помиловал 23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности", - говорится в сообщении со ссылкой на подписанный главой государства указ. Подчеркивается, что все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись.Уточняется, что среди помилованных три женщины и 20 мужчин. При этом 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе среди помилованных есть один многодетный отец."Данное решение принято исходя из принципов гуманизма. Помилованным предоставляется шанс вернуться к нормальной жизни. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением", - говорится в сообщении.Лукашенко 28 декабря также подписал указ о помиловании 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности.До этого в декабре Лукашенко помиловал 29 человек, осужденных за экстремистские преступления. В ноябре он принял решение о помиловании более 60 человек, а 16 сентября подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. До этого, 4 сентября, президент помиловал 30 человек и 16 августа - еще 30 человек.Второго июля 2024 года президент Белоруссии анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20250118/zenkovich-1994320551.html
https://ria.ru/20240928/belorussiya-1975205192.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко помиловал более 20 осужденных за экстремизм

Лукашенко помиловал 23 человека, осужденных за экстремистские преступления

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще 23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Президент помиловал 23 человека, совершивших преступления экстремистской направленности", - говорится в сообщении со ссылкой на подписанный главой государства указ.
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Подчеркивается, что все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись.
Уточняется, что среди помилованных три женщины и 20 мужчин. При этом 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе среди помилованных есть один многодетный отец.
"Данное решение принято исходя из принципов гуманизма. Помилованным предоставляется шанс вернуться к нормальной жизни. Министерство внутренних дел обеспечит контроль за их правопослушным поведением", - говорится в сообщении.
Лукашенко 28 декабря также подписал указ о помиловании 20 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности.
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До этого в декабре Лукашенко помиловал 29 человек, осужденных за экстремистские преступления. В ноябре он принял решение о помиловании более 60 человек, а 16 сентября подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. До этого, 4 сентября, президент помиловал 30 человек и 16 августа - еще 30 человек.
Второго июля 2024 года президент Белоруссии анонсировал, что в ближайшие дни на свободу могут выйти тяжелобольные, прежде всего с онкологическими заболеваниями, осужденные оппозиционеры, участвовавшие в протестах в 2020 году.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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