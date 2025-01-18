https://ria.ru/20250118/peterburg-1994392636.html
В ДТП в Санкт-Петербурге погибли две женщины
В ДТП в Санкт-Петербурге погибли две женщины - РИА Новости, 18.01.2025
В ДТП в Санкт-Петербурге погибли две женщины
В машине марки Mercedes, упавшей в Обводный канал в Санкт-Петербурге, находились две женщины, они погибли, сообщила пресс-служба регионального главка МВД... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T18:02:00+03:00
2025-01-18T18:02:00+03:00
2025-01-18T18:14:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
mercedes
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. В машине марки Mercedes, упавшей в Обводный канал в Санкт-Петербурге, находились две женщины, они погибли, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. "В момент аварии в автомобиле "Мерседес" находились две девушки: 37 и, предположительно, 25 лет. Старшую удалось извлечь из автомобиля, она была срочно отправлена в медучреждение, где впоследствии скончалась", — говорилось в заявлении.Когда транспортное средство вытащили из воды, в его салоне обнаружили тело другой женщины, уточнили в управлении.Ведомство проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Авария произошла в субботу в 13:29 у дома № 72 на набережной Обводного канала. По данным регионального главка МВД, 37-летний водитель автомобиля марки Skoda столкнулся с Mercedes, после чего последний перелетел бордюр, сбил решетку ограждения набережной и упал в воду.Прокуратура Московского района города устанавливает все обстоятельства произошедшего. Она также проверяет информацию об отключении светофоров в момент ДТП.
https://ria.ru/20250118/peterburg-1994364580.html
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Кадры падения автомобиля в Обводный канал
Кадры падения автомобиля в Обводный канал
2025-01-18T18:02
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), mercedes
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Mercedes
В ДТП в Санкт-Петербурге погибли две женщины
В авто, упавшем в Обводный канал в Петербурге, находились 2 женщины, они погибли
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. В машине марки Mercedes, упавшей в Обводный канал в Санкт-Петербурге, находились две женщины, они погибли, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
"В момент аварии в автомобиле "Мерседес" находились две девушки: 37 и, предположительно, 25 лет. Старшую удалось извлечь из автомобиля, она была срочно отправлена в медучреждение, где впоследствии скончалась", — говорилось в заявлении.
Когда транспортное средство вытащили из воды, в его салоне обнаружили тело другой женщины, уточнили в управлении.
Ведомство проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Авария произошла в субботу в 13:29 у дома № 72 на набережной Обводного канала. По данным регионального главка МВД, 37-летний водитель автомобиля марки Skoda столкнулся с Mercedes, после чего последний перелетел бордюр, сбил решетку ограждения набережной и упал в воду.
Прокуратура Московского района города устанавливает все обстоятельства произошедшего. Она также проверяет информацию об отключении светофоров в момент ДТП.