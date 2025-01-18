https://ria.ru/20250118/peterburg-1994358242.html

В Петербурге иномарка упала в реку

В Петербурге иномарка упала в реку - РИА Новости, 18.01.2025

В Петербурге иномарка упала в реку

Иномарка, пробив ограждение, упала в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, находившиеся в ней двое мужчин и женщина доставлены на берег и госпитализированы,... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:47:00+03:00

2025-01-18T12:47:00+03:00

2025-01-18T12:49:00+03:00

происшествия

фонтанка (река)

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Иномарка, пробив ограждение, упала в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, находившиеся в ней двое мужчин и женщина доставлены на берег и госпитализированы, сообщило городское управление МЧС РФ в Telegram-канале.Как информирует ведомство, в субботу утром у дома №133 по набережной реки Фонтанки легковой автомобиль, пробив ограждение набережной, упал в воду. "Внутри находились двое мужчин и женщина. Из салона они выбрались самостоятельно, добраться на берег помогли спасатели и сотрудники ДПС. Все трое отправлены в больницу", – говорится в сообщении ГУМЧС.Спасатели и водолазы ГУМЧС по Петербурга и городской поисково-спасательной службы подняли автомобиль из реки с помощью автокрана и спецсредств.

https://ria.ru/20241111/reka-1983166132.html

фонтанка (река)

санкт-петербург

россия

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происшествия, фонтанка (река), санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)