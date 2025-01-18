Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге иномарка упала в реку - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 18.01.2025 (обновлено: 12:49 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/peterburg-1994358242.html
В Петербурге иномарка упала в реку
В Петербурге иномарка упала в реку - РИА Новости, 18.01.2025
В Петербурге иномарка упала в реку
Иномарка, пробив ограждение, упала в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, находившиеся в ней двое мужчин и женщина доставлены на берег и госпитализированы,... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:47:00+03:00
2025-01-18T12:49:00+03:00
происшествия
фонтанка (река)
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994346850_0:461:802:912_1920x0_80_0_0_16e379be9963e9810893b1c128b969a5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Иномарка, пробив ограждение, упала в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, находившиеся в ней двое мужчин и женщина доставлены на берег и госпитализированы, сообщило городское управление МЧС РФ в Telegram-канале.Как информирует ведомство, в субботу утром у дома №133 по набережной реки Фонтанки легковой автомобиль, пробив ограждение набережной, упал в воду. &quot;Внутри находились двое мужчин и женщина. Из салона они выбрались самостоятельно, добраться на берег помогли спасатели и сотрудники ДПС. Все трое отправлены в больницу&quot;, – говорится в сообщении ГУМЧС.Спасатели и водолазы ГУМЧС по Петербурга и городской поисково-спасательной службы подняли автомобиль из реки с помощью автокрана и спецсредств.
https://ria.ru/20241111/reka-1983166132.html
фонтанка (река)
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994346850_0:365:802:967_1920x0_80_0_0_a958aa58edf00c229e1e4d04527ab15d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, фонтанка (река), санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Фонтанка (река), Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге иномарка упала в реку

Пробившая ограждение набережной Фонтанки в Петербурге иномарка упала в реку

На месте падения внедорожника Range Rover в Фонтанку в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца
На месте падения внедорожника Range Rover в Фонтанку в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
На месте падения внедорожника Range Rover в Фонтанку в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Иномарка, пробив ограждение, упала в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, находившиеся в ней двое мужчин и женщина доставлены на берег и госпитализированы, сообщило городское управление МЧС РФ в Telegram-канале.
Как информирует ведомство, в субботу утром у дома №133 по набережной реки Фонтанки легковой автомобиль, пробив ограждение набережной, упал в воду.
«

"Внутри находились двое мужчин и женщина. Из салона они выбрались самостоятельно, добраться на берег помогли спасатели и сотрудники ДПС. Все трое отправлены в больницу", – говорится в сообщении ГУМЧС.

Спасатели и водолазы ГУМЧС по Петербурга и городской поисково-спасательной службы подняли автомобиль из реки с помощью автокрана и спецсредств.
Подъем автомобиля из реки Карповка в Санкт-Петербурге. 11 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Петербурге водитель каршеринга утопил машину в реке
11 ноября 2024, 18:28
 
ПроисшествияФонтанка (река)Санкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала