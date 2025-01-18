https://ria.ru/20250118/peterburg-1994358242.html
В Петербурге иномарка упала в реку
В Петербурге иномарка упала в реку - РИА Новости, 18.01.2025
В Петербурге иномарка упала в реку
Иномарка, пробив ограждение, упала в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, находившиеся в ней двое мужчин и женщина доставлены на берег и госпитализированы,... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:47:00+03:00
2025-01-18T12:47:00+03:00
2025-01-18T12:49:00+03:00
происшествия
фонтанка (река)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Иномарка, пробив ограждение, упала в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, находившиеся в ней двое мужчин и женщина доставлены на берег и госпитализированы, сообщило городское управление МЧС РФ в Telegram-канале.Как информирует ведомство, в субботу утром у дома №133 по набережной реки Фонтанки легковой автомобиль, пробив ограждение набережной, упал в воду. "Внутри находились двое мужчин и женщина. Из салона они выбрались самостоятельно, добраться на берег помогли спасатели и сотрудники ДПС. Все трое отправлены в больницу", – говорится в сообщении ГУМЧС.Спасатели и водолазы ГУМЧС по Петербурга и городской поисково-спасательной службы подняли автомобиль из реки с помощью автокрана и спецсредств.
https://ria.ru/20241111/reka-1983166132.html
фонтанка (река)
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происшествия, фонтанка (река), санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Фонтанка (река), Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге иномарка упала в реку
Пробившая ограждение набережной Фонтанки в Петербурге иномарка упала в реку