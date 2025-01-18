https://ria.ru/20250118/palestina-1994396570.html

Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных, заявили в Египте

Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных, заявили в Египте - РИА Новости, 18.01.2025

Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных, заявили в Египте

Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных на первом этапе прекращения огня, сообщило Министерство иностранных дел Египта. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T18:55:00+03:00

2025-01-18T18:55:00+03:00

2025-01-18T23:11:00+03:00

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КАИР, 18 янв — РИА Новости. Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных на первом этапе прекращения огня, сообщило Министерство иностранных дел Египта."Первый этап (прекращения огня. — Прим. ред.) продлится 42 дня, в ходе него ХАМАС освободит 33 израильтянина в обмен на освобождение Израилем 1890 палестинских заключенных", — говорится в заявлении.Ранее в субботу официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу в 08:30 по местному времени 19 января.Сделка Израиля и ХАМАССтороны конфликта в секторе Газа — Израиль и ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января.Первый этап перемирия предполагает:На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит стабилизировать ситуацию в Газе. Она также напомнила, что конечная цель — создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Тель-Авивом.

https://ria.ru/20250118/sdelka-1994325776.html

https://ria.ru/20250118/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250116/khamas-1993976148.html

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в мире, израиль, хамас, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, катар, мария захарова