Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных, заявили в Египте
МИД Египта: Израиль освободит 1890 палестинцев в обмен на 33 заложника
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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КАИР, 18 янв — РИА Новости. Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных на первом этапе прекращения огня, сообщило Министерство иностранных дел Египта.
"Первый этап (прекращения огня. — Прим. ред.) продлится 42 дня, в ходе него ХАМАС освободит 33 израильтянина в обмен на освобождение Израилем 1890 палестинских заключенных", — говорится в заявлении.
Ранее в субботу официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу в 08:30 по местному времени 19 января.
Это второе перемирие за время конфликта, начавшегося 7 октября 2023-го. Первое заключили в ноябре того же года, оно продержалось всего шесть дней.
Сделка Израиля и ХАМАС
Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января.
Первый этап перемирия предполагает:
- освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных;
- отход военных ЦАХАЛ к границам сектора Газа, при этом они пока останутся в их пределах;
- поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 фур с топливом;
- палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит стабилизировать ситуацию в Газе. Она также напомнила, что конечная цель — создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Тель-Авивом.
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