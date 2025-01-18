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Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных, заявили в Египте - РИА Новости, 18.01.2025
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18:55 18.01.2025 (обновлено: 23:11 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/palestina-1994396570.html
Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных, заявили в Египте
Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных, заявили в Египте - РИА Новости, 18.01.2025
Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных, заявили в Египте
Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных на первом этапе прекращения огня, сообщило Министерство иностранных дел Египта. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T18:55:00+03:00
2025-01-18T23:11:00+03:00
в мире
израиль
хамас
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
катар
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КАИР, 18 янв — РИА Новости. Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных на первом этапе прекращения огня, сообщило Министерство иностранных дел Египта."Первый этап (прекращения огня. — Прим. ред.) продлится 42 дня, в ходе него ХАМАС освободит 33 израильтянина в обмен на освобождение Израилем 1890 палестинских заключенных", — говорится в заявлении.Ранее в субботу официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу в 08:30 по местному времени 19 января.Сделка Израиля и ХАМАССтороны конфликта в секторе Газа — Израиль и ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января.Первый этап перемирия предполагает:На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит стабилизировать ситуацию в Газе. Она также напомнила, что конечная цель — создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Тель-Авивом.
https://ria.ru/20250118/sdelka-1994325776.html
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в мире, израиль, хамас, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, катар, мария захарова
В мире, Израиль, ХАМАС, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Катар, Мария Захарова
Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных, заявили в Египте

МИД Египта: Израиль освободит 1890 палестинцев в обмен на 33 заложника

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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КАИР, 18 янв — РИА Новости. Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных на первом этапе прекращения огня, сообщило Министерство иностранных дел Египта.
"Первый этап (прекращения огня. — Прим. ред.) продлится 42 дня, в ходе него ХАМАС освободит 33 израильтянина в обмен на освобождение Израилем 1890 палестинских заключенных", — говорится в заявлении.
Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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Ранее в субботу официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу в 08:30 по местному времени 19 января.

Это второе перемирие за время конфликта, начавшегося 7 октября 2023-го. Первое заключили в ноябре того же года, оно продержалось всего шесть дней.

Сделка Израиля и ХАМАС

Стороны конфликта в секторе Газа — Израиль и ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января.
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Вчера, 19:55
Первый этап перемирия предполагает:
  • освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных;
  • отход военных ЦАХАЛ к границам сектора Газа, при этом они пока останутся в их пределах;
  • поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 фур с топливом;
  • палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва рассчитывает, что достижение соглашения между Израилем и ХАМАС позволит стабилизировать ситуацию в Газе. Она также напомнила, что конечная цель — создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире с Тель-Авивом.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Востоковед прокомментировал сделку Израиля и ХАМАС
16 января, 11:40
 
В миреИзраильХАМАСЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуКатарМария Захарова
 
 
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