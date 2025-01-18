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Овчинский: в Москве открыли выставку к 200-летию Большого театра
Овчинский: в Москве открыли выставку к 200-летию Большого театра - РИА Новости, 18.01.2025
Овчинский: в Москве открыли выставку к 200-летию Большого театра
Московская библиотека архитекторов и урбанистов открыла выставку к 200-летию Большого театра с уникальными изданиями, посвященными архитектурному наследию... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:30:00+03:00
2025-01-18T12:30:00+03:00
2025-01-18T12:30:00+03:00
москва
владислав овчинский
большой театр
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Московская библиотека архитекторов и урбанистов открыла выставку к 200-летию Большого театра с уникальными изданиями, посвященными архитектурному наследию театра, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Выставка приурочена к 200-летию со дня торжественного открытия здания театра, созданного архитектором Осипом Бове в 1825 году. В экспозиции представлены издания, рассказывающие об истории Большого театра: от первого здания архитектора Христиана Розберга до последней современной реконструкции. Материалы дополнены литературой о художниках, создававших эскизы декораций и костюмов для постановок Большого театра, и уникальными историческими книгами", – приводит его слова пресс-служба департамента.Посетить выставку можно в течении месяца по адресу: 2-я Брестская улица, 6.Библиотека архитекторов и урбанистов создана в 1930 году. Фонд библиотеки состоит из профильных изданий на русском и иностранных языках. Раньше библиотека была доступна только для специалистов, но с декабря открыта для всех, кто любит и интересуется городскими пространствами, их историей и развитием.
https://ria.ru/20250111/ovchinskiy-1993182097.html
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москва, владислав овчинский, большой театр, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Большой театр, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Москве открыли выставку к 200-летию Большого театра
Овчинский: Библиотека архитекторов открыла выставку к 200-летию Большого театра