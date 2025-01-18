https://ria.ru/20250118/ovchinskiy-1994266156.html

Овчинский: в Москве открыли выставку к 200-летию Большого театра

Овчинский: в Москве открыли выставку к 200-летию Большого театра - РИА Новости, 18.01.2025

Овчинский: в Москве открыли выставку к 200-летию Большого театра

Московская библиотека архитекторов и урбанистов открыла выставку к 200-летию Большого театра с уникальными изданиями, посвященными архитектурному наследию... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:30:00+03:00

2025-01-18T12:30:00+03:00

2025-01-18T12:30:00+03:00

москва

владислав овчинский

большой театр

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Московская библиотека архитекторов и урбанистов открыла выставку к 200-летию Большого театра с уникальными изданиями, посвященными архитектурному наследию театра, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Выставка приурочена к 200-летию со дня торжественного открытия здания театра, созданного архитектором Осипом Бове в 1825 году. В экспозиции представлены издания, рассказывающие об истории Большого театра: от первого здания архитектора Христиана Розберга до последней современной реконструкции. Материалы дополнены литературой о художниках, создававших эскизы декораций и костюмов для постановок Большого театра, и уникальными историческими книгами", – приводит его слова пресс-служба департамента.Посетить выставку можно в течении месяца по адресу: 2-я Брестская улица, 6.Библиотека архитекторов и урбанистов создана в 1930 году. Фонд библиотеки состоит из профильных изданий на русском и иностранных языках. Раньше библиотека была доступна только для специалистов, но с декабря открыта для всех, кто любит и интересуется городскими пространствами, их историей и развитием.

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