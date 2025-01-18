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Во Франции более ста человек получат награды за восстановление Нотр-Дама

Во Франции более ста человек получат награды за восстановление Нотр-Дама - РИА Новости, 18.01.2025

Во Франции более ста человек получат награды за восстановление Нотр-Дама

Более 100 человек будут награждены во Франции за вклад в восстановление собора Парижской Богоматери, который открылся в декабре спустя пять лет после... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T18:31:00+03:00

2025-01-18T18:31:00+03:00

2025-01-18T18:31:00+03:00

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ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Более 100 человек будут награждены во Франции за вклад в восстановление собора Парижской Богоматери, который открылся в декабре спустя пять лет после разрушительного пожара, следует из указов, опубликованных в субботу на сайте официального журнала республики. В общей сложности президент страны Эммануэль Макрон подписал шесть указов о присвоении звания и награды 101 человеку за заслуги в реконструкции Нотр-Дама. В первых трех перечисляются имена тех, кто будет награжден орденом Почетного легиона, в остальных - тех, кто получит орден "За заслуги". Куратор реконструкции Нотр-Дама Филипп Жост будет возведен в ранг командора ордена Почетного легиона, ранее он имел звание офицера ордена. Еще 33 человека были приняты в орден в качестве кавалеров, среди них - главы различных организаций, архитекторы, реставраторы и другие специалисты. Еще 67 человек станут кавалерами ордена "За заслуги". Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Реконструкция собора обошлась в 700 миллионов евро. Он вновь открылся для посетителей 8 декабря.

https://ria.ru/20241210/frantsiya-1988300173.html

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франция, эммануэль макрон, в мире