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Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера - РИА Новости, 18.01.2025
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01:03 18.01.2025 (обновлено: 01:17 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/nigeriya-1994319119.html
Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера
Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера - РИА Новости, 18.01.2025
Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера
Нигерия стала девятой страной, присоединившейся к БРИКС в качестве государства-партнера, сообщил МИД Бразилии. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T01:03:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 января - РИА Новости. Нигерия стала девятой страной, присоединившейся к БРИКС в качестве государства-партнера, сообщил МИД Бразилии. "В рамках своего временного председательства в БРИКС правительство Бразилии объявляет 17 января об официальном приеме Нигерии в качестве страны-партнера группы. Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии", - говорится в сообщении. Таким образом, Нигерия становится девятой страной-партнером БРИКС вслед за Белоруссией, Боливией, Кубой, Казахстаном, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном, добавили в МИД.
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в мире, нигерия, бразилия, белоруссия, брикс
В мире, Нигерия, Бразилия, Белоруссия, БРИКС
Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера

МИД Бразилии: Нигерия присоединяется к БРИКС как страна-партнер

© Flickr / jbdodaneФлаг Нигерии
Флаг Нигерии - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Flickr / jbdodane
Флаг Нигерии. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 января - РИА Новости. Нигерия стала девятой страной, присоединившейся к БРИКС в качестве государства-партнера, сообщил МИД Бразилии.
"В рамках своего временного председательства в БРИКС правительство Бразилии объявляет 17 января об официальном приеме Нигерии в качестве страны-партнера группы. Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии", - говорится в сообщении.
Таким образом, Нигерия становится девятой страной-партнером БРИКС вслед за Белоруссией, Боливией, Кубой, Казахстаном, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном, добавили в МИД.
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В миреНигерияБразилияБелоруссияБРИКС
 
 
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