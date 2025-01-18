https://ria.ru/20250118/nigeriya-1994319119.html

Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера

Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера - РИА Новости, 18.01.2025

Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера

Нигерия стала девятой страной, присоединившейся к БРИКС в качестве государства-партнера, сообщил МИД Бразилии. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T01:03:00+03:00

2025-01-18T01:03:00+03:00

2025-01-18T01:17:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 января - РИА Новости. Нигерия стала девятой страной, присоединившейся к БРИКС в качестве государства-партнера, сообщил МИД Бразилии. "В рамках своего временного председательства в БРИКС правительство Бразилии объявляет 17 января об официальном приеме Нигерии в качестве страны-партнера группы. Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии", - говорится в сообщении. Таким образом, Нигерия становится девятой страной-партнером БРИКС вслед за Белоруссией, Боливией, Кубой, Казахстаном, Малайзией, Таиландом, Угандой и Узбекистаном, добавили в МИД.

https://ria.ru/20250115/minsk-1993885535.html

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в мире, нигерия, бразилия, белоруссия, брикс