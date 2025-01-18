https://ria.ru/20250118/nebenzya-1994316312.html

Провальный курс США привел к кризису на Ближнем Востоке, заявил Небензя

Провальный курс США привел к кризису на Ближнем Востоке, заявил Небензя - РИА Новости, 18.01.2025

Провальный курс США привел к кризису на Ближнем Востоке, заявил Небензя

Провальный курс США привел к тому кризису, в котором сегодня находится весь Ближний Восток, его мирные жители и работающие там миротворцы, заявил постоянный... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T00:21:00+03:00

2025-01-18T00:21:00+03:00

2025-01-18T00:24:00+03:00

в мире

ближний восток

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василий небензя

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ООН, 18 янв - РИА Новости. Провальный курс США привел к тому кризису, в котором сегодня находится весь Ближний Восток, его мирные жители и работающие там миротворцы, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. "Все эти проблемы возникли не на пустом месте, а на фоне беспрецедентных военных операций Израиля, руководство которого заявляет о войне на семи фронтах. Эти операции до последнего времени пользовались безоговорочной поддержкой - военной и международно-политической - со стороны Вашингтона, чей провальный курс лишь привел к тому кризисному положению, в котором сегодня находится весь регион Ближнего Востока, его мирные жители и работающие там миротворцы", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку.

https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994101451.html

ближний восток

сша

россия

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в мире, ближний восток, сша, россия, василий небензя, оон