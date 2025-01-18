Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили контратаку ВСУ и нанесли поражение 12 украинских бригадам в курском приграничье, заявили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника", — говорится в сводке.
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В этих боях ВСУ потеряли:
- более 210 солдат убитыми и ранеными;
- бронетранспортер;
- пять боевых бронемашин;
- девять автомобилей;
- одно артиллерийское орудие;
- два миномета.
Уничтожены также склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками.
Общие потери украинской армии за все время боевых действий в Курской области составили:
- более 52 660 человек;
- 304 танка;
- 231 БМП;
- 174 бронетранспортера;
- 1567 боевых бронированных машин;
- 1502 военных автомобиля;
- 372 артиллерийских орудия;
- 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS;
- 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
- восемь транспортно-заряжающих машин;
- 93 станции РЭБ;
- 14 РЛС контрбатарейной борьбы;
- четыре РЛС ПВО;
- 30 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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