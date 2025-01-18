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Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/minoborony-1994384073.html
Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.01.2025
Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области
За минувшие сутки российские войска отразили контратаку ВСУ и нанесли поражение 12 украинских бригадам в курском приграничье, заявили в Минобороны. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T16:42:00+03:00
2025-01-18T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили контратаку ВСУ и нанесли поражение 12 украинских бригадам в курском приграничье, заявили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника", — говорится в сводке.В этих боях ВСУ потеряли:Уничтожены также склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками.Общие потери украинской армии за все время боевых действий в Курской области составили: Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
https://ria.ru/20250117/vsu-1994139014.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)

Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили контратаку ВСУ и нанесли поражение 12 украинских бригадам в курском приграничье, заявили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника", — говорится в сводке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Последний удар ВСУ: не если, а где, когда и почему
2 января, 08:00
В этих боях ВСУ потеряли:
  • более 210 солдат убитыми и ранеными;
  • бронетранспортер;
  • пять боевых бронемашин;
  • девять автомобилей;
  • одно артиллерийское орудие;
  • два миномета.
Уничтожены также склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Курскую область
Вчера, 10:26
Общие потери украинской армии за все время боевых действий в Курской области составили:
  • более 52 660 человек;
  • 304 танка;
  • 231 БМП;
  • 174 бронетранспортера;
  • 1567 боевых бронированных машин;
  • 1502 военных автомобиля;
  • 372 артиллерийских орудия;
  • 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS;
  • 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • восемь транспортно-заряжающих машин;
  • 93 станции РЭБ;
  • 14 РЛС контрбатарейной борьбы;
  • четыре РЛС ПВО;
  • 30 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
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