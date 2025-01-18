https://ria.ru/20250118/minoborony-1994384073.html

Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.01.2025

Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области

За минувшие сутки российские войска отразили контратаку ВСУ и нанесли поражение 12 украинских бригадам в курском приграничье, заявили в Минобороны. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T16:42:00+03:00

2025-01-18T16:42:00+03:00

2025-01-18T16:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска отразили контратаку ВСУ и нанесли поражение 12 украинских бригадам в курском приграничье, заявили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное. Отражена одна контратака противника", — говорится в сводке.В этих боях ВСУ потеряли:Уничтожены также склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками.Общие потери украинской армии за все время боевых действий в Курской области составили: Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

https://ria.ru/20250117/vsu-1994139014.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)