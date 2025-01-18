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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли на курском направлении более 210 военнослужащих за сутки, уничтожены склад боеприпасов и пункт управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T15:53:00+03:00
2025-01-18T15:53:00+03:00
2025-01-18T15:59:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли на курском направлении более 210 военнослужащих за сутки, уничтожены склад боеприпасов и пункт управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, артиллерийское орудие и два миномета, а также склад боеприпасов и пункт управления БПЛА", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 52 660 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 174 бронетранспортера, 1567 боевых бронированных машин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ потеряли более 210 человек за сутки в Курской области