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Над территорией России ночью уничтожили 46 украинских беспилотников
Над территорией России ночью уничтожили 46 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.01.2025
Над территорией России ночью уничтожили 46 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Воронежской областями,... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T07:33:00+03:00
2025-01-18T07:33:00+03:00
2025-01-18T09:20:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Воронежской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.Как уточнили в военном ведомстве:Ранее тульский губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что после атаки БПЛА в регионе загорелась емкость с ГСМ, пострадавших нет. В свою очередь, глава Калужской области Владислав Шапша сообщал о падении сбитого беспилотника на нежилое строение, в результате чего возник пожар. Также обошлось без пострадавших.Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
https://ria.ru/20250118/vodosnabzhenie-1994331671.html
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россия, воронежская область, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область, Брянская область, Безопасность
Над территорией России ночью уничтожили 46 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 46 беспилотников ВСУ в небе над Россией
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 46 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Воронежской областями, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
Как уточнили в военном ведомстве:
- 18 беспилотников уничтожили в Брянской области;
- 11 — в Курской области;
- семь — в Калужской области;
- пять — в Тульской области;
- три — в Белгородской области;
- два — в Воронежской области.
Ранее тульский губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что после атаки БПЛА в регионе загорелась емкость с ГСМ, пострадавших нет. В свою очередь, глава Калужской области Владислав Шапша сообщал о падении сбитого беспилотника на нежилое строение, в результате чего возник пожар. Также обошлось без пострадавших.
Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.