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В Петербурге внедорожник упал в Обводный канал - РИА Новости, 18.01.2025
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15:51 18.01.2025 (обновлено: 16:13 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/mercedes-1994379902.html
В Петербурге внедорожник упал в Обводный канал
В Петербурге внедорожник упал в Обводный канал - РИА Новости, 18.01.2025
В Петербурге внедорожник упал в Обводный канал
Автомобиль Mercedes упал в Обводный канал в Московском районе Санкт-Петербурга после того, как с ним столкнулся другой автомобиль, данные о пострадавших... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T15:51:00+03:00
2025-01-18T16:13:00+03:00
происшествия
авто
санкт-петербург
фонтанка (река)
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
skoda auto
mercedes
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Автомобиль Mercedes упал в Обводный канал в Московском районе Санкт-Петербурга после того, как с ним столкнулся другой автомобиль, данные о пострадавших устанавливаются, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, авария произошла в 13.29 у дома №72 по набережной Обводного канала. "Тридцатисемилетний водитель, управляя автомобилем Skoda, совершил столкновение с автомобилем Mercedes. В результате столкновения германский автомобиль перелетел поребрик, сбил решетку ограждения набережной и упал в Обводный канал", – говорится в сообщении. Сведения о погибших и пострадавших устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка. По информации некоторых СМИ и Telegram-каналов, в настоящее время из Обводного канала спасатели достали девушку. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает. В субботу утром в Петербурге в реку Фонтанку упал внедорожник, госпитализированы трое, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
https://ria.ru/20250118/peterburg-1994364580.html
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санкт-петербург
фонтанка (река)
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Кадры падения автомобиля в Обводный канал
Кадры падения автомобиля в Обводный канал
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происшествия, авто, санкт-петербург, фонтанка (река), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), skoda auto, mercedes, skoda octavia
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Фонтанка (река), Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Skoda Auto, Mercedes, Skoda Octavia
В Петербурге внедорожник упал в Обводный канал

Mercedes упал в Обводный канал в Петербурге после столкновения с другой машиной

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Автомобиль Mercedes упал в Обводный канал в Московском районе Санкт-Петербурга после того, как с ним столкнулся другой автомобиль, данные о пострадавших устанавливаются, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, авария произошла в 13.29 у дома №72 по набережной Обводного канала.
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Появились подробности ДТП с внедорожником, упавшим в реку в Петербурге
13:43
«
"Тридцатисемилетний водитель, управляя автомобилем Skoda, совершил столкновение с автомобилем Mercedes. В результате столкновения германский автомобиль перелетел поребрик, сбил решетку ограждения набережной и упал в Обводный канал", – говорится в сообщении.
Сведения о погибших и пострадавших устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.
По информации некоторых СМИ и Telegram-каналов, в настоящее время из Обводного канала спасатели достали девушку. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
В субботу утром в Петербурге в реку Фонтанку упал внедорожник, госпитализированы трое, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургФонтанка (река)Ирина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Skoda AutoMercedesSkoda Octavia
 
 
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