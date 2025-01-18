https://ria.ru/20250118/mercedes-1994379902.html

В Петербурге внедорожник упал в Обводный канал

В Петербурге внедорожник упал в Обводный канал - РИА Новости, 18.01.2025

В Петербурге внедорожник упал в Обводный канал

Автомобиль Mercedes упал в Обводный канал в Московском районе Санкт-Петербурга после того, как с ним столкнулся другой автомобиль, данные о пострадавших... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T15:51:00+03:00

2025-01-18T15:51:00+03:00

2025-01-18T16:13:00+03:00

происшествия

авто

санкт-петербург

фонтанка (река)

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Автомобиль Mercedes упал в Обводный канал в Московском районе Санкт-Петербурга после того, как с ним столкнулся другой автомобиль, данные о пострадавших устанавливаются, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, авария произошла в 13.29 у дома №72 по набережной Обводного канала. "Тридцатисемилетний водитель, управляя автомобилем Skoda, совершил столкновение с автомобилем Mercedes. В результате столкновения германский автомобиль перелетел поребрик, сбил решетку ограждения набережной и упал в Обводный канал", – говорится в сообщении. Сведения о погибших и пострадавших устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка. По информации некоторых СМИ и Telegram-каналов, в настоящее время из Обводного канала спасатели достали девушку. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает. В субботу утром в Петербурге в реку Фонтанку упал внедорожник, госпитализированы трое, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

https://ria.ru/20250118/peterburg-1994364580.html

https://ria.ru/20250113/peterburg-1993534213.html

санкт-петербург

фонтанка (река)

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Кадры падения автомобиля в Обводный канал Кадры падения автомобиля в Обводный канал 2025-01-18T15:51 true PT0M15S

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происшествия, авто, санкт-петербург, фонтанка (река), ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), skoda auto, mercedes, skoda octavia