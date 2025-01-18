Рейтинг@Mail.ru
"Как можно быстрее": на Украине забили тревогу из-за ситуации под Курахово - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994401564.html
"Как можно быстрее": на Украине забили тревогу из-за ситуации под Курахово
"Как можно быстрее": на Украине забили тревогу из-за ситуации под Курахово - РИА Новости, 18.01.2025
"Как можно быстрее": на Украине забили тревогу из-за ситуации под Курахово
ВСУ жертвуют своими войсками в районе Курахово в ДНР, заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов в своем видеоблоге. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T19:39:00+03:00
2025-01-18T19:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
курахово
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989381965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36096229957a9109d59ce00b20be6ed6.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ВСУ жертвуют своими войсками в районе Курахово в ДНР, заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов в своем видеоблоге."Мы стачиваем свои боеспособные войска в никому не нужном выступе под Курахово уже несколько недель подряд", — пожаловался он.Как отметил журналист, так как российские военные полностью взяли под контроль город, уничтожение украинских войск в этом районе уже не имеет никакого смысла."Отход с этих выступов нужен просто критически, как можно быстрее!" — призвал Бутусов.О взятии под контроль города Курахово Минобороны сообщило 6 января. Он находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.В четверг председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что армия уже продвинулась западнее и южнее Курахово, освободив за сутки свыше 13 квадратных километров территории.
https://ria.ru/20250118/ssha-1994384956.html
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994372965.html
россия
украина
курахово
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989381965_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_59cc8d753845aa1fb6ae30e61d108055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, курахово, донецк
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Курахово, Донецк
"Как можно быстрее": на Украине забили тревогу из-за ситуации под Курахово

Журналист Бутусов: ВСУ уничтожают собственные войска под Курахово

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ВСУ жертвуют своими войсками в районе Курахово в ДНР, заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов в своем видеоблоге.
"Мы стачиваем свои боеспособные войска в никому не нужном выступе под Курахово уже несколько недель подряд", — пожаловался он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Русские выиграли": в США поставили главный вопрос об СВО
Вчера, 16:48
Как отметил журналист, так как российские военные полностью взяли под контроль город, уничтожение украинских войск в этом районе уже не имеет никакого смысла.
«
"Отход с этих выступов нужен просто критически, как можно быстрее!" — призвал Бутусов.
О взятии под контроль города Курахово Минобороны сообщило 6 января. Он находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
В четверг председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что армия уже продвинулась западнее и южнее Курахово, освободив за сутки свыше 13 квадратных километров территории.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
"Остановить на границе": на Украине заговорили о сдаче целого региона
Вчера, 15:01
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКураховоДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала