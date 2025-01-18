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"Как можно быстрее": на Украине забили тревогу из-за ситуации под Курахово
"Как можно быстрее": на Украине забили тревогу из-за ситуации под Курахово - РИА Новости, 18.01.2025
"Как можно быстрее": на Украине забили тревогу из-за ситуации под Курахово
ВСУ жертвуют своими войсками в районе Курахово в ДНР, заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов в своем видеоблоге. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T19:39:00+03:00
2025-01-18T19:39:00+03:00
2025-01-18T19:39:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ВСУ жертвуют своими войсками в районе Курахово в ДНР, заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов в своем видеоблоге."Мы стачиваем свои боеспособные войска в никому не нужном выступе под Курахово уже несколько недель подряд", — пожаловался он.Как отметил журналист, так как российские военные полностью взяли под контроль город, уничтожение украинских войск в этом районе уже не имеет никакого смысла."Отход с этих выступов нужен просто критически, как можно быстрее!" — призвал Бутусов.О взятии под контроль города Курахово Минобороны сообщило 6 января. Он находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.В четверг председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что армия уже продвинулась западнее и южнее Курахово, освободив за сутки свыше 13 квадратных километров территории.
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"Как можно быстрее": на Украине забили тревогу из-за ситуации под Курахово
Журналист Бутусов: ВСУ уничтожают собственные войска под Курахово