https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994369708.html

Пушилин оценил обстановку в Курахово

Пушилин оценил обстановку в Курахово - РИА Новости, 18.01.2025

Пушилин оценил обстановку в Курахово

Обстановка в Курахово оказалась на порядок лучше, чем в Угледаре, заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T14:43:00+03:00

2025-01-18T14:43:00+03:00

2025-01-18T15:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

авдеевка

угледар

денис пушилин

александр сырский

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Обстановка в Курахово оказалась на порядок лучше, чем в Угледаре, заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram-канале."Есть возможность оценить обстановку в Курахово. В целом ситуация такая: есть и целые, и практически целые дома, есть уничтоженные, но в целом можно говорить, что (ситуация. — Прим. ред.) на порядок получше, чем в Угледаре и, наверное, сопоставима где-то с Авдеевкой", — сказал он.Глава региона прибыл в Курахово в субботу днем.О взятии под контроль этого города Минобороны сообщило 6 января. Он находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.В четверг председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что армия уже продвинулась западнее и южнее Курахово, освободив за сутки свыше 13 квадратных километров территории.

https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994326607.html

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авдеевка

угледар

донецк

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курахово, авдеевка, угледар, денис пушилин, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, владимир рогов, донецк