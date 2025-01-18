https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994369708.html
Пушилин оценил обстановку в Курахово
Пушилин оценил обстановку в Курахово - РИА Новости, 18.01.2025
Пушилин оценил обстановку в Курахово
Обстановка в Курахово оказалась на порядок лучше, чем в Угледаре, заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:43:00+03:00
2025-01-18T14:43:00+03:00
2025-01-18T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
авдеевка
угледар
денис пушилин
александр сырский
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Обстановка в Курахово оказалась на порядок лучше, чем в Угледаре, заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram-канале."Есть возможность оценить обстановку в Курахово. В целом ситуация такая: есть и целые, и практически целые дома, есть уничтоженные, но в целом можно говорить, что (ситуация. — Прим. ред.) на порядок получше, чем в Угледаре и, наверное, сопоставима где-то с Авдеевкой", — сказал он.Глава региона прибыл в Курахово в субботу днем.О взятии под контроль этого города Минобороны сообщило 6 января. Он находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.В четверг председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что армия уже продвинулась западнее и южнее Курахово, освободив за сутки свыше 13 квадратных километров территории.
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994326607.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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курахово, авдеевка, угледар, денис пушилин, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, владимир рогов, донецк
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Авдеевка, Угледар, Денис Пушилин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Владимир Рогов, Донецк
Пушилин оценил обстановку в Курахово
Пушилин: обстановка в Курахово оказалась на порядок лучше, чем в Угледаре