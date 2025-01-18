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Пушилин оценил обстановку в Курахово - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 18.01.2025 (обновлено: 15:45 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994369708.html
Пушилин оценил обстановку в Курахово
Пушилин оценил обстановку в Курахово - РИА Новости, 18.01.2025
Пушилин оценил обстановку в Курахово
Обстановка в Курахово оказалась на порядок лучше, чем в Угледаре, заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:43:00+03:00
2025-01-18T15:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
авдеевка
угледар
денис пушилин
александр сырский
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Обстановка в Курахово оказалась на порядок лучше, чем в Угледаре, заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram-канале."Есть возможность оценить обстановку в Курахово. В целом ситуация такая: есть и целые, и практически целые дома, есть уничтоженные, но в целом можно говорить, что (ситуация. — Прим. ред.) на порядок получше, чем в Угледаре и, наверное, сопоставима где-то с Авдеевкой", — сказал он.Глава региона прибыл в Курахово в субботу днем.О взятии под контроль этого города Минобороны сообщило 6 января. Он находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.В четверг председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что армия уже продвинулась западнее и южнее Курахово, освободив за сутки свыше 13 квадратных километров территории.
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994326607.html
курахово
авдеевка
угледар
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курахово, авдеевка, угледар, денис пушилин, александр сырский, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, владимир рогов, донецк
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Авдеевка, Угледар, Денис Пушилин, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Владимир Рогов, Донецк
Пушилин оценил обстановку в Курахово

Пушилин: обстановка в Курахово оказалась на порядок лучше, чем в Угледаре

© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Обстановка в Курахово оказалась на порядок лучше, чем в Угледаре, заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении в Telegram-канале.
"Есть возможность оценить обстановку в Курахово. В целом ситуация такая: есть и целые, и практически целые дома, есть уничтоженные, но в целом можно говорить, что (ситуация. — Прим. ред.) на порядок получше, чем в Угледаре и, наверное, сопоставима где-то с Авдеевкой", — сказал он.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
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Глава региона прибыл в Курахово в субботу днем.
О взятии под контроль этого города Минобороны сообщило 6 января. Он находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Его освобождение создает плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
В четверг председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что армия уже продвинулась западнее и южнее Курахово, освободив за сутки свыше 13 квадратных километров территории.
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоАвдеевкаУгледарДенис ПушилинАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВладимир РоговДонецк
 
 
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