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Пушилин прибыл в Курахово - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 18.01.2025 (обновлено: 12:46 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994354736.html
Пушилин прибыл в Курахово
Пушилин прибыл в Курахово - РИА Новости, 18.01.2025
Пушилин прибыл в Курахово
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в видеообращении в Telegram-канале, что прибыл в освобожденный город Курахово. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:17:00+03:00
2025-01-18T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
запорожская область
денис пушилин
безопасность
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в видеообращении в Telegram-канале, что прибыл в освобожденный город Курахово. "Ну, что наше Курахово, освобожденное Курахово... У нас есть возможность сегодня посмотреть, что на самом деле осталось от Курахово", - заявил Пушилин. Курахово серьезно пострадал из-за боев. В городе практически невозможно увидеть целые здания. После освобождения города украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилой застройке с применением тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Из-за обстрелов гибнут мирные жители. Минобороны 6 января сообщало о взятии российскими войсками под контроль города Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Освобождение Курахово создает для российской армии плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье-Донецк. Курахово ведет свою историю с 1936 года, когда на месте будущего города возник рабочий поселок Кураховгрэсстрой, основанный для строительства государственной районной электростанции. Он получил название от находившегося неподалеку села Кураховка.
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
курахово
донецкая народная республика
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курахово, донецкая народная республика, запорожская область, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин прибыл в Курахово

Глава ДНР Пушилин прибыл в освобожденный город Курахово

© Денис Пушилин / TelegramГлава ДНР Денис Пушилин в Курахово. Кадр видео
Глава ДНР Денис Пушилин в Курахово. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Денис Пушилин / Telegram
Глава ДНР Денис Пушилин в Курахово. Кадр видео
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в видеообращении в Telegram-канале, что прибыл в освобожденный город Курахово.
"Ну, что наше Курахово, освобожденное Курахово... У нас есть возможность сегодня посмотреть, что на самом деле осталось от Курахово", - заявил Пушилин.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
13:05
Курахово серьезно пострадал из-за боев. В городе практически невозможно увидеть целые здания. После освобождения города украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилой застройке с применением тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Из-за обстрелов гибнут мирные жители.
Минобороны 6 января сообщало о взятии российскими войсками под контроль города Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Освобождение Курахово создает для российской армии плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье-Донецк.
Курахово ведет свою историю с 1936 года, когда на месте будущего города возник рабочий поселок Кураховгрэсстрой, основанный для строительства государственной районной электростанции. Он получил название от находившегося неподалеку села Кураховка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Курахово — наше, но главное — дальше
7 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьДенис ПушилинБезопасность
 
 
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