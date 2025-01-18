https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994354736.html
Пушилин прибыл в Курахово
Пушилин прибыл в Курахово - РИА Новости, 18.01.2025
Пушилин прибыл в Курахово
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в видеообращении в Telegram-канале, что прибыл в освобожденный город Курахово. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:17:00+03:00
2025-01-18T12:17:00+03:00
2025-01-18T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецкая народная республика
запорожская область
денис пушилин
безопасность
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в видеообращении в Telegram-канале, что прибыл в освобожденный город Курахово. "Ну, что наше Курахово, освобожденное Курахово... У нас есть возможность сегодня посмотреть, что на самом деле осталось от Курахово", - заявил Пушилин. Курахово серьезно пострадал из-за боев. В городе практически невозможно увидеть целые здания. После освобождения города украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилой застройке с применением тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Из-за обстрелов гибнут мирные жители. Минобороны 6 января сообщало о взятии российскими войсками под контроль города Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Освобождение Курахово создает для российской армии плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье-Донецк. Курахово ведет свою историю с 1936 года, когда на месте будущего города возник рабочий поселок Кураховгрэсстрой, основанный для строительства государственной районной электростанции. Он получил название от находившегося неподалеку села Кураховка.
https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
курахово
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курахово, донецкая народная республика, запорожская область, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин прибыл в Курахово
Глава ДНР Пушилин прибыл в освобожденный город Курахово