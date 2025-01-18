https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1994354736.html

Пушилин прибыл в Курахово

Пушилин прибыл в Курахово - РИА Новости, 18.01.2025

Пушилин прибыл в Курахово

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в видеообращении в Telegram-канале, что прибыл в освобожденный город Курахово. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:17:00+03:00

2025-01-18T12:17:00+03:00

2025-01-18T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецкая народная республика

запорожская область

денис пушилин

безопасность

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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в видеообращении в Telegram-канале, что прибыл в освобожденный город Курахово. "Ну, что наше Курахово, освобожденное Курахово... У нас есть возможность сегодня посмотреть, что на самом деле осталось от Курахово", - заявил Пушилин. Курахово серьезно пострадал из-за боев. В городе практически невозможно увидеть целые здания. После освобождения города украинские войска продолжают наносить массированные удары по жилой застройке с применением тяжелой артиллерии и FPV-дронов. Из-за обстрелов гибнут мирные жители. Минобороны 6 января сообщало о взятии российскими войсками под контроль города Курахово. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. Освобождение Курахово создает для российской армии плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье-Донецк. Курахово ведет свою историю с 1936 года, когда на месте будущего города возник рабочий поселок Кураховгрэсстрой, основанный для строительства государственной районной электростанции. Он получил название от находившегося неподалеку села Кураховка.

https://ria.ru/20250118/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

курахово

донецкая народная республика

запорожская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курахово, донецкая народная республика, запорожская область, денис пушилин, безопасность