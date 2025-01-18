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Места крещенских купаний в Москве и Подмосковье — 2025
Крещенские купания 2025 - адреса купелей и прорубей в Москве и Подмосковье
Места крещенских купаний в Москве и Подмосковье — 2025
В 2025 году для крещенских купаний в Москве и Подмосковье оборудовали более 250 площадок. На них есть освещение, безопасные подходы к воде, раздевалки, а также... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T19:13:00+03:00
2025-01-18T19:13:00+03:00
2025-01-18T19:24:00+03:00
инфографика
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крещенские купания
религия
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В 2025 году для крещенских купаний в Москве и Подмосковье оборудовали более 250 площадок. На них есть освещение, безопасные подходы к воде, раздевалки, а также места для обогрева и питания. Купели и проруби, где можно окунуться без риска для жизни, и меры предосторожности, которые советуют соблюдать врачи и спасатели, — в инфографике Ria.ru.
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москва, московская область (подмосковье), крещение господне, крещенские купания, инфографика, религия
Инфографика, Москва, Московская область (Подмосковье), Крещение Господне, Крещенские купания, Религия