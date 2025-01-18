https://ria.ru/20250118/kosenko-1994335661.html

Полиция обратилась в суд с новым протоколом на блогера Косенко

Полиция обратилась в суд с новым протоколом на блогера Косенко - РИА Новости, 18.01.2025

Полиция обратилась в суд с новым протоколом на блогера Косенко

В Никулинский суд Москвы снова поступил протокол, составленный полицией в отношении блогера Сергея Косенко за пропаганду наркотических средств в сети, сообщили... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T09:04:00+03:00

2025-01-18T09:04:00+03:00

2025-01-18T09:04:00+03:00

происшествия

сергей жорин

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Никулинский суд Москвы снова поступил протокол, составленный полицией в отношении блогера Сергея Косенко за пропаганду наркотических средств в сети, сообщили РИА Новости в суде. Ранее протокол уже поступал в суд, однако был возвращен составителю для устранения недостатков. "Административный протокол в отношении Косенко С.С. зарегистрирован 17 января, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства. За пропаганду наркотических средств в сети блогеру может грозить штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей. В январе суд в Москве заочно арестовал блогера по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию. По версии следствия, обвиняемый бросил своего ребёнка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты, а преступный умысел "не был доведён до конца ввиду смягчения падения ребёнка снежным покровом". Косенко снял свои действия на видео и выложил в соцсеть год назад, ролик вызвал возмущение зрителей. Его адвокат Сергей Жорин сообщал тогда РИА Новости, что блогер готов сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить все исходники видеозаписи. По словам защитника, в съёмках видео ребёнок участие не принимал, "ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа". Косенко объявлен в розыск. Ему вменили покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

https://ria.ru/20241111/propaganda-1983061136.html

https://ria.ru/20240525/kriminal-1948097178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сергей жорин, россия