https://ria.ru/20250118/kosenko-1994335661.html
Полиция обратилась в суд с новым протоколом на блогера Косенко
Полиция обратилась в суд с новым протоколом на блогера Косенко - РИА Новости, 18.01.2025
Полиция обратилась в суд с новым протоколом на блогера Косенко
В Никулинский суд Москвы снова поступил протокол, составленный полицией в отношении блогера Сергея Косенко за пропаганду наркотических средств в сети, сообщили... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T09:04:00+03:00
2025-01-18T09:04:00+03:00
2025-01-18T09:04:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Никулинский суд Москвы снова поступил протокол, составленный полицией в отношении блогера Сергея Косенко за пропаганду наркотических средств в сети, сообщили РИА Новости в суде. Ранее протокол уже поступал в суд, однако был возвращен составителю для устранения недостатков. "Административный протокол в отношении Косенко С.С. зарегистрирован 17 января, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства. За пропаганду наркотических средств в сети блогеру может грозить штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей. В январе суд в Москве заочно арестовал блогера по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию. По версии следствия, обвиняемый бросил своего ребёнка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты, а преступный умысел "не был доведён до конца ввиду смягчения падения ребёнка снежным покровом". Косенко снял свои действия на видео и выложил в соцсеть год назад, ролик вызвал возмущение зрителей. Его адвокат Сергей Жорин сообщал тогда РИА Новости, что блогер готов сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить все исходники видеозаписи. По словам защитника, в съёмках видео ребёнок участие не принимал, "ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа". Косенко объявлен в розыск. Ему вменили покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
https://ria.ru/20241111/propaganda-1983061136.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сергей жорин, россия
Происшествия, Сергей Жорин, Россия
Полиция обратилась в суд с новым протоколом на блогера Косенко
Полиция подала в суд новый протокол на блогера Косенко за пропаганду наркотиков
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Никулинский суд Москвы снова поступил протокол, составленный полицией в отношении блогера Сергея Косенко за пропаганду наркотических средств в сети, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее протокол уже поступал в суд, однако был возвращен составителю для устранения недостатков.
"Административный протокол в отношении Косенко С.С. зарегистрирован 17 января, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства.
За пропаганду наркотических средств в сети блогеру может грозить штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
В январе суд в Москве заочно арестовал блогера по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию.
По версии следствия, обвиняемый бросил своего ребёнка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты, а преступный умысел "не был доведён до конца ввиду смягчения падения ребёнка снежным покровом". Косенко снял свои действия на видео и выложил в соцсеть год назад, ролик вызвал возмущение зрителей.
Его адвокат Сергей Жорин
сообщал тогда РИА Новости, что блогер готов сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить все исходники видеозаписи. По словам защитника, в съёмках видео ребёнок участие не принимал, "ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа".
Косенко объявлен в розыск. Ему вменили покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.