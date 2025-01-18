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Задержанный президент Южной Кореи прояснил свою позицию на суде - РИА Новости, 18.01.2025
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14:55 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/koreya-1994372240.html
Задержанный президент Южной Кореи прояснил свою позицию на суде
Задержанный президент Южной Кореи прояснил свою позицию на суде - РИА Новости, 18.01.2025
Задержанный президент Южной Кореи прояснил свою позицию на суде
Задержанный следствием президент Южной Кореи Юн Сок Ёль присутствовал на судебном слушании о выдаче ордера на его арест, прояснил свою позицию в течение... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:55:00+03:00
2025-01-18T14:55:00+03:00
в мире
южная корея
сеул
юн сок ель
арест президента южной кореи
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СЕУЛ, 18 янв – РИА Новости. Задержанный следствием президент Южной Кореи Юн Сок Ёль присутствовал на судебном слушании о выдаче ордера на его арест, прояснил свою позицию в течение примерно 40 минут и затем вернулся в центр временного содержания, где ожидает решения суда, сообщил адвокат Юн Сок Ёля. Слушание в суде Западного округа Сеула продолжалось с 14.00 до 18.50 (8.00–12.50 мск). После слушания президент вернулся в центр временного содержания, где содержится со среды. Сообщается, что решение суда будет известно в ночь на 19 января или 19 января. "Президент добросовестно объяснил факты, доказательства и юридические вопросы и ответил на них… Мы будем спокойно ждать, пока не будет оглашено решение суда", - заявил журналистам адвокат президента Юн Гап Кын. По словам адвокатов, президент лично давал объяснения по обвинениям в течение 40 минут во время заседания, а также сделал заключительное заявление примерно за 5 минут до его окончания. Ранее следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже. Сам же президент назвал это "добровольной" явкой на допрос, чтобы избежать "кровопролития", подчеркнул, что не признает законность расследования. Президент обвиняется в том, что якобы возглавил "мятеж", введя военное положение 3-4 декабря. Юн Сок Ёль выразил "глубочайшее сожаление" в связи со своим арестом. Назвав весь процесс "потоком нарушений" и "произволом" на основании "ничтожных" ордеров, которые используются для принуждения к выполнению процедур.
https://ria.ru/20250103/koreya-1992364979.html
https://ria.ru/20250115/koreya-1993761809.html
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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, арест президента южной кореи
В мире, Южная Корея, Сеул, Юн Сок Ель, Арест президента Южной Кореи
Задержанный президент Южной Кореи прояснил свою позицию на суде

Задержанный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объяснил свою позицию на суде

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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СЕУЛ, 18 янв – РИА Новости. Задержанный следствием президент Южной Кореи Юн Сок Ёль присутствовал на судебном слушании о выдаче ордера на его арест, прояснил свою позицию в течение примерно 40 минут и затем вернулся в центр временного содержания, где ожидает решения суда, сообщил адвокат Юн Сок Ёля.
Слушание в суде Западного округа Сеула продолжалось с 14.00 до 18.50 (8.00–12.50 мск). После слушания президент вернулся в центр временного содержания, где содержится со среды. Сообщается, что решение суда будет известно в ночь на 19 января или 19 января.
Адвокат президента Южной Кореи Юн Сок Ёля Юн Гап Кын у резиденции в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Адвокат президента Южной Кореи предупредил об ответе на его арест
3 января, 04:12
"Президент добросовестно объяснил факты, доказательства и юридические вопросы и ответил на них… Мы будем спокойно ждать, пока не будет оглашено решение суда", - заявил журналистам адвокат президента Юн Гап Кын.
По словам адвокатов, президент лично давал объяснения по обвинениям в течение 40 минут во время заседания, а также сделал заключительное заявление примерно за 5 минут до его окончания.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Президент Южной Кореи заявил, что правовая система в стране разрушена
15 января, 05:29
Ранее следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже. Сам же президент назвал это "добровольной" явкой на допрос, чтобы избежать "кровопролития", подчеркнул, что не признает законность расследования.
Президент обвиняется в том, что якобы возглавил "мятеж", введя военное положение 3-4 декабря.
Юн Сок Ёль выразил "глубочайшее сожаление" в связи со своим арестом. Назвав весь процесс "потоком нарушений" и "произволом" на основании "ничтожных" ордеров, которые используются для принуждения к выполнению процедур.
Кандидат в президенты Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Президент Южной Кореи не считает введение военного положения преступлением
15 января, 13:31
 
В миреЮжная КореяСеулЮн Сок ЕльАрест президента Южной Кореи
 
 
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