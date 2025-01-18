https://ria.ru/20250118/koreya-1994372240.html

Задержанный президент Южной Кореи прояснил свою позицию на суде

Задержанный президент Южной Кореи прояснил свою позицию на суде - РИА Новости, 18.01.2025

Задержанный президент Южной Кореи прояснил свою позицию на суде

Задержанный следствием президент Южной Кореи Юн Сок Ёль присутствовал на судебном слушании о выдаче ордера на его арест, прояснил свою позицию в течение... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T14:55:00+03:00

2025-01-18T14:55:00+03:00

2025-01-18T14:55:00+03:00

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арест президента южной кореи

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СЕУЛ, 18 янв – РИА Новости. Задержанный следствием президент Южной Кореи Юн Сок Ёль присутствовал на судебном слушании о выдаче ордера на его арест, прояснил свою позицию в течение примерно 40 минут и затем вернулся в центр временного содержания, где ожидает решения суда, сообщил адвокат Юн Сок Ёля. Слушание в суде Западного округа Сеула продолжалось с 14.00 до 18.50 (8.00–12.50 мск). После слушания президент вернулся в центр временного содержания, где содержится со среды. Сообщается, что решение суда будет известно в ночь на 19 января или 19 января. "Президент добросовестно объяснил факты, доказательства и юридические вопросы и ответил на них… Мы будем спокойно ждать, пока не будет оглашено решение суда", - заявил журналистам адвокат президента Юн Гап Кын. По словам адвокатов, президент лично давал объяснения по обвинениям в течение 40 минут во время заседания, а также сделал заключительное заявление примерно за 5 минут до его окончания. Ранее следователи впервые в истории Южной Кореи арестовали временно отстраненного, но действующего президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже. Сам же президент назвал это "добровольной" явкой на допрос, чтобы избежать "кровопролития", подчеркнул, что не признает законность расследования. Президент обвиняется в том, что якобы возглавил "мятеж", введя военное положение 3-4 декабря. Юн Сок Ёль выразил "глубочайшее сожаление" в связи со своим арестом. Назвав весь процесс "потоком нарушений" и "произволом" на основании "ничтожных" ордеров, которые используются для принуждения к выполнению процедур.

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в мире, южная корея, сеул, юн сок ель, арест президента южной кореи