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Россия и Иран отказываются следовать указаниям извне, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 18.01.2025
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17:55 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/iran-1994391940.html
Россия и Иран отказываются следовать указаниям извне, заявил Пезешкиан
Россия и Иран отказываются следовать указаниям извне, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 18.01.2025
Россия и Иран отказываются следовать указаниям извне, заявил Пезешкиан
Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве показывает, что Тегеран и Москва не согласны с тем, чтобы кто-то извне определял роль Ирана и... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T17:55:00+03:00
2025-01-18T17:55:00+03:00
в мире
иран
масуд пезешкиан
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве показывает, что Тегеран и Москва не согласны с тем, чтобы кто-то извне определял роль Ирана и России, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле в пятницу подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. "Иран насчитывает несколько тысяч лет истории, и если бы мы действовали указаниям извне, то уже много раз поменяли бы свой облик и свою политику, но мы остаемся такими как прежде. То, что мы подписали долгосрочный и стратегический договор с Российской Федерацией – это показатель того, что Москва и Тегеран не согласны, чтобы кто-то извне определял роль наших стран", - сказал Пезешкиан в интервью Владимиру Соловьеву в эфире телеканала СоловьевLive. "Мы способны проводить самостоятельную политику и вместе готовы развивать в регионе безопасность и экономику, принести сюда мир и стабильность. Мы не нуждаемся в Западе. Сегодняшнее подписание соглашения лично президентом России показало всему миру, что мы исповедуем именно такой подход", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20250117/lavrov-1994277918.html
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в мире, иран, масуд пезешкиан, россия, владимир путин
В мире, Иран, Масуд Пезешкиан, Россия, Владимир Путин
Россия и Иран отказываются следовать указаниям извне, заявил Пезешкиан

Пезешкиан назвал договор с РФ показателем несогласия с действиями по указу извне

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве показывает, что Тегеран и Москва не согласны с тем, чтобы кто-то извне определял роль Ирана и России, заявил президент республики Масуд Пезешкиан.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле в пятницу подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.
"Иран насчитывает несколько тысяч лет истории, и если бы мы действовали указаниям извне, то уже много раз поменяли бы свой облик и свою политику, но мы остаемся такими как прежде. То, что мы подписали долгосрочный и стратегический договор с Российской Федерацией – это показатель того, что Москва и Тегеран не согласны, чтобы кто-то извне определял роль наших стран", - сказал Пезешкиан в интервью Владимиру Соловьеву в эфире телеканала СоловьевLive.
"Мы способны проводить самостоятельную политику и вместе готовы развивать в регионе безопасность и экономику, принести сюда мир и стабильность. Мы не нуждаемся в Западе. Сегодняшнее подписание соглашения лично президентом России показало всему миру, что мы исповедуем именно такой подход", — подчеркнул он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Лавров оценил договор о стратегическом партнерстве с Ираном
17 января, 19:22
 
В миреИранМасуд ПезешкианРоссияВладимир Путин
 
 
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