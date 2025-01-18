https://ria.ru/20250118/iran-1994391940.html

Россия и Иран отказываются следовать указаниям извне, заявил Пезешкиан

Россия и Иран отказываются следовать указаниям извне, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 18.01.2025

Россия и Иран отказываются следовать указаниям извне, заявил Пезешкиан

Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве показывает, что Тегеран и Москва не согласны с тем, чтобы кто-то извне определял роль Ирана и... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T17:55:00+03:00

2025-01-18T17:55:00+03:00

2025-01-18T17:55:00+03:00

в мире

иран

масуд пезешкиан

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве показывает, что Тегеран и Москва не согласны с тем, чтобы кто-то извне определял роль Ирана и России, заявил президент республики Масуд Пезешкиан. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле в пятницу подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. "Иран насчитывает несколько тысяч лет истории, и если бы мы действовали указаниям извне, то уже много раз поменяли бы свой облик и свою политику, но мы остаемся такими как прежде. То, что мы подписали долгосрочный и стратегический договор с Российской Федерацией – это показатель того, что Москва и Тегеран не согласны, чтобы кто-то извне определял роль наших стран", - сказал Пезешкиан в интервью Владимиру Соловьеву в эфире телеканала СоловьевLive. "Мы способны проводить самостоятельную политику и вместе готовы развивать в регионе безопасность и экономику, принести сюда мир и стабильность. Мы не нуждаемся в Западе. Сегодняшнее подписание соглашения лично президентом России показало всему миру, что мы исповедуем именно такой подход", — подчеркнул он.

https://ria.ru/20250117/lavrov-1994277918.html

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в мире, иран, масуд пезешкиан, россия, владимир путин