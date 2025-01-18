https://ria.ru/20250118/infrastruktura-1994357471.html

ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов - РИА Новости, 18.01.2025

ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Российские авиация и артиллерия поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также цех по производству беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:41:00+03:00

2025-01-18T12:41:00+03:00

2025-01-18T12:41:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также цех по производству беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах. Средства ПВО сбили 83 беспилотника самолетного типа, добавили в МО РФ.

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