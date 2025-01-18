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ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов - РИА Новости, 18.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/infrastruktura-1994357471.html
ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов
ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов - РИА Новости, 18.01.2025
ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов
Российские авиация и артиллерия поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также цех по производству беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:41:00+03:00
2025-01-18T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также цех по производству беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах. Средства ПВО сбили 83 беспилотника самолетного типа, добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

МО: авиация и артиллерия РФ поразили инфраструктуру украинских аэродромов

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также цех по производству беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах. Средства ПВО сбили 83 беспилотника самолетного типа, добавили в МО РФ.
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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