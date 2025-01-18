Датчане не против расширения военного присутствия США в Гренландии
TV2: почти половина жителей Дании не против расширения военного присутствия США
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Большинство датчан считают, что их страна делает недостаточно для военной защиты Гренландии, при этом почти половина жителей королевства не против расширения военного присутствия США на острове, сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на проведённое для него исследование компании Megafon.
Ранее председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД Гренландии Пеле Броберг заявил РИА Новости, что жители Гренландии не будут возражать против того, чтобы США усилили свое военное присутствие на острове, поскольку действующие соглашения это допускают.
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"Большинство - 62% - ответили, что они "полностью согласны" или "преимущественно согласны" с тем, что Дания сегодня недостаточно хорошо защищает Гренландию в военном отношении... 43% ответили, что они "преимущественно согласны" или "полностью согласны" с тем, что США должны иметь возможность расширить военное присутствие страны в Гренландии", - пишет телеканал, отмечая, что в качестве респондентов выступили жители Дании.
По сообщению телеканала, лишь 12% опрошенных датчан заявили, что Дания делает достаточно для военной защиты Гренландии. Кроме того, согласно TV2, 32% респондентов не согласны с утверждением, что США должны иметь возможность расширить своё военное присутствие на острове.
По данным телеканала, исследование было проведено после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о свих амбициях по получению контроля над Гренландией.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
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Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что избранный президент США готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.