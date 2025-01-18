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В Гренландии оценили возможность военного вторжения США - РИА Новости, 18.01.2025
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07:19 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/grenlandiya-1994331333.html
В Гренландии оценили возможность военного вторжения США
В Гренландии оценили возможность военного вторжения США - РИА Новости, 18.01.2025
В Гренландии оценили возможность военного вторжения США
Военное вторжение США в Гренландию не имело бы смысла, поскольку Вашингтон уже имеет неограниченный доступ к острову, заявил РИА Новости депутат гренландского... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T07:19:00+03:00
2025-01-18T07:19:00+03:00
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НУУК (Гренландия), 18 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Военное вторжение США в Гренландию не имело бы смысла, поскольку Вашингтон уже имеет неограниченный доступ к острову, заявил РИА Новости депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг. Ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что избранный президент США готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий. "Если бы США напали на Гренландию, на что бы они напали? На что тут можно напасть? На датский военно-морской флот? С этим покончено за две секунды. И следующая линия обороны - американцы. Итак, американцы стреляют в американцев? Сегодня у США неограниченный доступ к Гренландии. Так что это (силовой сценарий – ред.) вообще не имеет никакого смысла", - сказал Броберг. У США есть несколько военных баз на острове. Однако Броберг не смог сказать, сколько американских военнослужащих в настоящее время там находятся. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993533360.html
https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994113750.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
В Гренландии оценили возможность военного вторжения США

Депутат Броберг: военное вторжение США в Гренландию не имеет смысла

© РИА НовостиГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости
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НУУК (Гренландия), 18 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Военное вторжение США в Гренландию не имело бы смысла, поскольку Вашингтон уже имеет неограниченный доступ к острову, заявил РИА Новости депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг.
Ранее советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что избранный президент США готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Жители Гренландии хотят независимости, заявил премьер
13 января, 19:05
"Если бы США напали на Гренландию, на что бы они напали? На что тут можно напасть? На датский военно-морской флот? С этим покончено за две секунды. И следующая линия обороны - американцы. Итак, американцы стреляют в американцев? Сегодня у США неограниченный доступ к Гренландии. Так что это (силовой сценарий – ред.) вообще не имеет никакого смысла", - сказал Броберг.
У США есть несколько военных баз на острове. Однако Броберг не смог сказать, сколько американских военнослужащих в настоящее время там находятся.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Гренландия не хочет быть частью США, заявил премьер
Вчера, 06:27
 
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
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