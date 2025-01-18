В Гренландии заявили, что не будут против усиления военного присутствия США
Депутат Броберг: жители Гренландии не против усиления военного присутствия США
Гренландия. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 18 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Жители Гренландии не будут возражать против того, чтобы США усилили свое военное присутствие на острове, поскольку действующие соглашения дают им на это разрешение, заявил РИА Новости депутат гренландского парламента, председатель крупнейшей в парламенте оппозиционной партии "Налерака" и экс-глава МИД острова Пеле Броберг.
"Мы не будем возражать против этого (усиление американского присутствия – ред.), это уже прописано в соглашении. Они могут делать все, что хотят. В соответствии с соглашением Икшило от 2004 года, они могут делать то, что касается нас, без нас самих. Если они хотят что-то делать в Гренландии, им просто нужно уведомить нас о том, что они делают. Им не нужно наше согласие", - сказал он.
У США есть несколько военных баз на острове. Однако Броберг не смог сказать, сколько американских военнослужащих в настоящее время там находятся.
В понедельник на пресс-конференции премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что Гренландия ведет переговоры с заинтересованными сторонами по вопросам обороны, пока слишком рано говорить об этом.
Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.